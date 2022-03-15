Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Piyasalardaki son durum ise şöyle:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 14,80 TL'den, Euro 16,32 TL'den, Sterlin ise 19,40 TL'den işlem görüyor.

Dün Dolar 14,89 TL seviyesini, Euro 16,28 seviyesini, Sterlin ise 19,42 TL seviyesini görmüştü.

Altın ve gümüş

Onsu 1.932 dolar olan altında, gram altın 920/921, çeyrek altın 1.478/1.479, Cumhuriyet altını ise 6.082/6.090TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 11,84 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto para piyasaları

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 38 bin 796, Ethereum 2 bin 550 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı

Geçtiğimiz hafta 139 dolarla en yüksek seviyesini gören brent petrol cuma günü 110 dolar seviyesinin altını test etmişti.

Brent petrol yüzde 2'ye yakın düşüşle 110 dolar seviyesinden işlem görürken, ABD tipi ham petrol de 107 doların altını test etti.