Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 14,78 TL'den başlayan Dolar 14,86 TL'den, 16,21 TL'den başlayan Euro 16,26 TL'den, 19,34 TL'den başlayan Sterlin ise 19,40 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Onsu 1.975 dolar olan altında, gram altın 939/940, çeyrek altın 1.510/1.511 Cumhuriyet altını ise 6.213/6.215 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 12,21 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto para piyasaları

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 38 bin 582 , Ethereum 2 bin 578 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı

Perşembe günü 139 dolarla en yüksek seviyesini gören brent petrol cuma günü 110 dolar seviyesinin altını test etmişti.

Bugün brent petrol yüzde 2'ye yakın düşüşle 110 dolar seviyesinden işlem görürken, ABD tipi ham petrol de 107 doların altını test etti.