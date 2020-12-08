Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Haftaya 7,80 seviyelerinden başlayan dolar/TL, haftanın ikinci işlem gününde de bu seviyelerdeki yatay seyrini koruyor. Perşembe ve cuma günü açıklanacak olan işsizlik oranı ve cari dengeye kadar fiyatlanacak önemli bir verinin bulunmadığı piyasalarda aşı gelişmeleri ve siyasi gündem takip ediliyor.

Dün gün içerisinde 7,86'ya kadar dalgalanan dolar/TL günü başladığı seviyelerden tamamlamıştı.

Saat 08.30 itibarıyla dolar/TL 7,8057 seviyesinde, euro/TL de 9,4637 seviyesinden işlem gördü.

Bugün yurt içinde Hazine ihalesi, yurt dışında ise Euro Bölgesi büyüme ve Almanya ZEW endeksi takip edilecek.

Hazine İhalesi

Hazine yılın son tahvil ihracını geçen ay çıktığı 10 yıllık sabit kuponlu tahvil ile yapacak. Hazine 13 Ekim 2030 itfalı, 3 bin 626 gün vadeli tahvil yeniden piyasaya sunacak. Geçen ay gerçekleştirilen ihalede faiz yüzde 12,32 seviyesinde oluşmuştu.

Hazine ayrıca 5 yıl (1.820 Gün) vadeli, 3 Aralık 2025 itfalı kira sertifikasını da doğrudan satacak.

ABD ve Asya'da Gelişmeler

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, Ocak ayının ortasında ülke genelinde korona virüs vakalarının tırmanabileceği söyledi.

ABD-Çin İş Konseyi Başkanı Craig Allen, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Amerikalı yöneticiler ile pazar günü yaptığı video konferans görüşmesinde Pekin'in ABD ile yapılan Faz 1 ticaret anlaşmasına bağlı olmaya devam ettiğini söylediğini bildirdi.

Beyaz Saray ekonomi danışmanı, ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Larry Kudlow, Fed'in geçtiğimiz kış bilançosunu ve varlık alımlarını büyütme yönünde adım atarak pandemide "iyi bir iş" çıkardığını söyledi.

Çin'de dün 12 yeni korona virüs vakası tespit edildi. Önceki gün 15 yeni vakaya kaydedilmişti.

Japonya'da Kabine Ofisi, Temmuz-Eylül dönemi için GSYH büyüme oranını yukarı yönlü revize etti. İlk tahminlerde yüzde 21,4 olarak açıklanmış olan GSYH büyüme oranı yüzde 22,9'a çıkartıldı.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, Japon hükümetinin korona virüs salgınının sert vurduğu ekonomiyi canlandırmak için 73,6 trilyon büyüklüğünde yeni bir ekonomim teşvik paketi hazırladığını, pakette 40 trilyon yen büyüklüğünde mali tedbirin de yer aldığını bildirdi.

Japonya Ekonomi Bakanı Nishimura, ekonomik destek paketi konusunda kararın bugün verileceğini söyledi.

Japonya'da imalat ve hizmet sektörü şirketlerinin ekonomiye karşı karamsarlıkları Aralık ayında hafif bir iyileşme gösterdi. Ancak her iki sektör de önümüzdeki bahar için negatif beklentiler içinde olmaya devam ettiler.

Yurt dışı Gündem

ABD'de NFIB küçük işletmeler iyimserlik endeksi (14.00), tarım dışı verimlilik final verileri(16.30) takip edilecek.

Euro Bölgesi'nde 3.çeyrek döneme ilişkin final GSYH rakamları gelecek.

Euro Bölgesinde öncü verilerle dönemsel yüzde 12,7 büyüme olurken, yıllık yüzde 4,3 düşüş yaşanmıştı (13.00).

Almanya'da ZEW ekonomik duyarlılık endeksi (13.00) diğer önemli veri gündemi olacak. Endeks geçen ay 39,0 puan seviyesinde gelmişti.

Bu arada İngiltere'de Kovid-19 aşı uygulaması bugün başlayacak.