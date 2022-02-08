Dolar ve euro güne nasıl başladı?

İbrenin yukarı döndüğü piyasalardaki yukarı yönlü yükseliş sürüyor. Piyasalarda veri gündemi, corona virüs süreci, enerji zamları ve kesintileri takip edilmeye devam ediliyor.

Küresel piyasalarda, şahinleşen merkez bankaları ve parasal sıkılaşmayı destekleyen güçlü makroekonomik veriler sonrası karışık seyir yeni haftaya da taşındı. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) geçen hafta sürpriz şekilde şahinleşmesi ve ABD'de açıklanan güçlü istihdam verilerinin piyasalar üzerindeki etkisi devam ediyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl 6 toplantıda faiz artıracağının fiyatlandığı tahvil piyasalarında, Fed'in 150, ECB'nin ise 40 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 13,61 TL'den, Euro 15,56 TL'den, Sterlin ise 18,41 TL'den işlem görüyor.

Canlı yayında olay sözler: ''Dolar 13,50 TL değil, 18 TL ve üzeri''Güncel

Altın ve Gümüş

Onsu 1.820 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 789/796, çeyrek altın 1.280/1.307, Cumhuriyet altını ise 5.268/5.324 alış/satış fiyatıyla işlemde.

Gümüş ise 10 TL'den fiyatlanıyor.

Bitcoin ve Ethereum

Kripto para piyasalarında Bitcoin 44 bin 442, Ethereum ise 3 bin 172 dolar seviyesinde.

Brent petrolün varil fiyatı 93 doları aştı

Dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD'de kar fırtınası etkisini sürdürürken ülkede arz tedarikinin sekteye uğrayabileceği endişeleriyle Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 93 doları aştı.

Doğu Avrupa ve Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimler ve petrol arzına ilişkin olumsuz haberlerle ABD'deki fırtınanın arz tedarikini sekteye uğratacağı endişeleri fiyatları yükseltti.