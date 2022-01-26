Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 13,48 TL'den başlayan Dolar 13,51 TL'den, 15,24 TL'den başlayan Euro 15,27 TL'den, 18,22 TL'den başlayan Sterlin ise 18,26 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,5420 lira, avronun satış fiyatı ise 15,2730 lira olmuştu.

Altın ve Gümüş

Onsu 1.845 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 794/802, çeyrek altın 1.288/1.316, Cumhuriyet altını ise 5.297/5.353 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 10,30 TL'den fiyatlanıyor.

Bitcoin ve Ethereum

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 37 bin 313 dolardan, Ethereum ise 2 bin 458 dolardan fiyatlanıyor.

Brent petrolün varil fiyatı 86,03 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 86,03 dolardan işlem görüyor.

Dün 88,90 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,43 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 86,03 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 83,89 dolardan alıcı buldu.