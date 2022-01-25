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Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Tüm dünya ABD Merkez Bankası FED'in vereceği faiz kararını beklerken, dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor.
Ekonomi 25.01.2022, 09:36
ABD Merkez Bankası FED'in dört gözler beklenen faiz kararı öncesinde piyasalar zirvede yatay seyrini sürdürüyor.
Dolar, Euro ve Sterlin
Dolar 13,47 TL'den, Euro 15,24 TL'den, Sterlin ise 18,17 TL'den işlem görüyor.
Altın ve Gümüş
Onsu 1.842 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 789/797, çeyrek altın 1.281/1.307, Cumhuriyet altını ise 5.271/5.327 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.
Gümüş ise 10,30 TL'den fiyatlanıyor.
Bitcoin ve Ethereum
Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 36 bin 23 dolardan, Ethereum ise 2 bin 388 dolardan fiyatlanıyor.