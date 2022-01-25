Dolar ve euro güne nasıl başladı?

ABD Merkez Bankası FED'in dört gözler beklenen faiz kararı öncesinde piyasalar zirvede yatay seyrini sürdürüyor.

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 13,47 TL'den, Euro 15,24 TL'den, Sterlin ise 18,17 TL'den işlem görüyor.

Altın ve Gümüş

Onsu 1.842 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 789/797, çeyrek altın 1.281/1.307, Cumhuriyet altını ise 5.271/5.327 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 10,30 TL'den fiyatlanıyor.

Bitcoin ve Ethereum

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 36 bin 23 dolardan, Ethereum ise 2 bin 388 dolardan fiyatlanıyor.