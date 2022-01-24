Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın geçen haftaki yüzde 14 olan politika faizini sabit tutma kararı sonrasında anlık olarak gerilese de yine zirvedeki yatay seyrini sürdüren piyasalar yeni haftaya da aynı rakamlarla başladı.

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 13,43 TL'den, Euro 15,28 TL'den, Sterlin ise 18,29 TL'den işlem görüyor.

Altın ve Gümüş

Onsu 1.838 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 787/795, çeyrek altın 1.276/1.304, Cumhuriyet altını ise 5.250/5.305 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 10,46 TL'den fiyatlanıyor.

Bitcoin ve Ethereum

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 35 bin 80 dolardan, Ethereum ise 2 bin 429 dolardan fiyatlanıyor.