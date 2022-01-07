Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 13,88 TL'den, Euro 15,71 TL'den, Sterlin ise 18,84 TL'den işlem görüyor.

Altın ve Gümüş

Onsu 1.792 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 791/798, çeyrek altın 1.281/1.312, Cumhuriyet altını ise 5.273/5.349 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 9,91 TL'den fiyatlanıyor.

Borsa'da ''yukarı adım kuralı'' bugün de geçerliEkonomi

Bitcoin ve Ethereum

Kripto para piyasalarında ise düşüş sürüyor. Bitcoin 41 bin 796 dolardan, Ethereum ise 3 bin 238 dolardan fiyatlanıyor.

FED'in doları yükseltecek tutanağı ortaya çıktı

ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 14-15 Aralık 2021'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı. Tutanaklar, faiz artışının beklenenden daha erken olabileceğini gösterdi. Politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulduğu ve varlık alımlarını azaltma hızının artırıldığı son toplantının tutanaklarında, faiz artışının beklenenden daha erken olma ihtimalinin yükseldiği vurgulandı.

Brent petrolün varil fiyatı 80,14 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80,14 dolardan işlem görüyor.

Dün 81,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,80 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,81 azalışla 80,14 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,21 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların düşüşünde, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin benzin stoklarındaki yükseliş etkili oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) verilerine göre, ABD'nin benzin stokları geçen hafta 10 milyon 100 bin varil (yüzde 4,5) artışla 232 milyon 800 bin varile yükseldi.

Benzin stoklarında Nisan 2020'den bu yana en büyük artışın gerçekleştiği ABD'de, talebin azaldığına yönelik veriler fiyatları aşağı yönlü baskıladı.