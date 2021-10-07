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Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Piyasalar bugün gelecek kritik açıklama öncesinde yine güne zirvede başladı. İşte dolar, euro, sterlin, gümüş, altın ve kripto para piyasalarında son durum...

Ekonomi 07.10.2021, 09:26
Dolar ve euro güne nasıl başladı?

İbrelerin yukarı döndüğü piyasalarda zirve yolculuğu sürüyor.

Dolar, küresel ekonomik büyüme görünümüne dair endişelerin artması ve işlemcilerin Fed'in para politikasını sıkılaştırma takvimi hakkında ipucu edinmek için ABD istihdam verilerini beklemesine rağmen dalgalı geçen seansta yükseldi.

Yurt içi piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Analist Toplantısı piyasalar tarafından takip edilecek. Hazine nakit dengesi, haftalık rutin para banka ve menkul kıymet istatistikleri günün öne çıkan gelişmeleri olarak izlenecek. Yurt dışı veri ajandasında ise Almanya'da sanayi üretimi verisi ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları bulunuyor.

DOLAR, EURO VE STERLİN

Dolar 8,86 TL'den, Euro 10,27 TL'den, Sterlin ise 12,07 TL'den işlem görüyor.

GÜMÜŞ VE ALTIN

Gümüş 6,43 TL'den fiyatlanırken, onsu 1.758 dolar olan altında, gram altın 496/501, çeyrek altın 805/822, Cumhuriyet altını ise 3.315/3.352 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

KRİPTO PARA PİYASALARI

Haftasonu boyunca piyasaların yeşil olduğu kripto para piyasasında ise, Bitcoin 54 bin 685 dolardan, Ethereum ise 3 bin 533 dolardan fiyatlanıyor.

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