Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Hafta başından bu yana gerileyen döviz kurları bu sabah güne yatay başladı. Dolar/TL, dünkü kapanış seviyeleri olan 8,21-8,22 düzeyinde değerlenirken euro/TL ise 9,94'ten işlem görüyor.

Yurt içinde önemli bir verinin olmadığı günde, ABD Merkez Bankası(Fed) faiz kararı izlenecek. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve İngiltere ile Almanya'da gerçekleştirilecek ihaleler günün diğer takip edilecek gündem maddeleri olacak.

ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Dünya Bankası, Türk ekonomisinin bu yıl gerçekleştirmesini beklediği güçlü büyümeyi 2022 ve 2023 yıllarında da sürdüreceğini öngördü. Banka, Türkiye Ekonomik İzleme Raporu'nda (TEM) GSYH'nın bu yıl yüzde 5,0 olacağını tahmin ederken, 2022 ve 2023 yıllarında da büyümenin yüzde 4,5 olacağını öngördü.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ABD’de korona virüse (Covid-19) karşı tam olarak aşılanmış kişilere maske kısıtlamasının hafifletildiğini belirtti.

ABD Donanması, dün ABD sahil güvenlik devriye botu Baranoff ve USS Firebolt kıyı devriye gemilerinin, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri’ne (IRGCN) ait 3 geminin kendileriyle yakın temasa girmesi sonucu uyarı ateşi açtığını kaydetti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global'in Avrupa ülke kredi notları analisti Frank Gill, Yunanistan'ın kredi notunun gelecek 12 ay içinde yeniden artırılmasının "oldukça muhtemel" olduğunu söyledi.

Asya Kalkınma Bankası (ADP) güçlü küresel toparlanma beklentilerine ve Kovid-19'a karşı aşılamada sağlanan ilerlemeye işaret ederek Kalkınmakta olan Asya'da ekonomik büyümenin bu yıl önceden tahmin edilenden daha güçlü olabileceğini bildirdi.

YURT İÇİ GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu kabul edecek (16.45).

Yurt içinde TCMB uluslararası rezervler ve döviz likiditesi verilerini günün tek verisi olacak (10.00).

Borsa İstanbul şirketlerinden Akbank, Aksigorta ve Goodyear'ın mali tabloları bekleniyor.

YURT DIŞI GÜNDEM

Haftanın beklenen kararı akşam saatlerinde ABD Merkez Bankasından(Fed) gelecek. Fed, faiz kararını saat 21.00'de duyuracak. Fed'in faizlerde bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Piyasalar Fed Başkanı Jerome Powell'ın kararın ardından düzenleyeceği basın toplantısına odaklanacak.

ABD'de MBA mortgage verileri (14.00), öncü ticaret verileri (15.30), DoE petrol stokları (17.30) gelecek.

İngiltere 10 yıllık, Almanya 15 yıllık tahvil ihalesi düzenleyecek.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, The Aspen Institute tarafından düzenlenen online küresel liderler seminerinde yer alacak(17.00).