Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar, 11 Mart 2021 sabahında 7,50 lira bandının hemen altında yer alıyor.

Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 7,4962 lira, satış fiyatı 7,4998 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

Euro/TL ise aynı dakikalarda 8,9459 lira, satış fiyatı 8,9489 liradan el değiştiriyor.