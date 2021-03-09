Dolar ve euro güne nasıl başladı?

ABD tahvil faizlerinin yeniden yükselmesi küresel piyasalarda fiyatları baskılamaya devam ediyor. Gelişmekte olan para birimleri dolar karşısında zayıflarken, TL en sert kayıplarından birini yaşadı. Geçen hafta 7,50'nin hemen üzerinde kapanan dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününde 7,78 seviyelerinin üzerine tırmanırken, euro/TL ise 9,2366'yı gördü.

Dün akşam saatlerinde dolar/TL'de görülen 7,7831 seviyesi 17 Aralık 2020 tarihinden bu yana yaklaşık 3 ayın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti. Gece yarısı kurlar dengelenirken bu sabah saatlerinde de sınırlı da olsa geri çekilmeler yaşanıyor. Saat 07.50 itibarıyla dolar/TL 7,75'in altına çekilirken benzer bir şekilde euro/TL de 9,18'e geriledi.

08.25 itibarıyla dolar/TL 7,70, euro/TL 9,1352 seviyesinden işlem gördü.

Önemli bir verinin öne çıkmadığı yeni günde, Fitch'in Türkiye ile ilgili webinarı, Euro Bölgesi final büyüme ve Almanya ticaret rakamları izlenecek.

ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Türkiye Varlık Fonu(TVF) Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu üyeliği ve Genel Müdürlüğü’ne Salim Arda Ermut atandı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, IMF Başkanı Georgieva ile yaptığı görüşmede, Biden yönetimi olarak işgücü piyasasını bu yılın ilerleyen dönemlerinde veya 2022 yılının başlarında yeniden rayına sokmak için çalıştıklarını söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Senato'dan bazı değişiklikler ile onay alan 1,9 trilyon dolarlık yeni korona virüs yardım paketi için nihai oylamayı Çarşamba günü yapacaklarını bildirdi.

Japon hükümetinin parlamentoya sunduğu belgelere göre Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) 9 üyeli yönetim kuruluna katılması için Nomura Asset Management CEO'su Junko Nakagawa aday gösterildi.

İngiltere Bütçe Sorumluluk Ofisi (OBR), Maliye Bakanı Sunak'ın bütçe açığını kapatmada yüzde 60 oranında vergi gelirlerinde artışa ve yüzde 40 oranında harcama kısıntısına bel bağladığını bildirdi.

New York Fed tarafından yapılan araştırmaya göre, Amerikalı tüketiciler gelecek yıl kira, akaryakıt ve diğer zaruri faturalı için önemli oranda daha yüksek bir harcama yapmayı bekliyorlar.

YURT DIŞI GÜNDEM

Avrupa'da en önemli veri Euro Bölgesi 2020 yılı 4'üncü dönem final GSYH rakamları gelecek. Öncü verilerde dönemsel yüzde 0,6, yıllık yüzde 5,0 düşüş açıklanmıştı.

Almanya'dan ticaret dengesi, cari işlemler dengesi verileri gelecek (10.00).

İngiltere 20 yıllık tahvil ihalesi düzenleyecek.

ABD'de Şubat ayına ilişkin NFIB Küçük İşletmeler İyimserlik Endeksi açıklanacak (14.00). Endeks bir önceki ay 95,0 puan olmuştu. ABD'de 3 yıllık tahvil ihalesi de takvimde yer alıyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), "Global Ekonomik Görünüm" raporunu yayınlayacak (13.00).

YURT İÇİ GÜNDEM

Fitch Ratings, bugün Türkiye ve Türk finansal kuruluşlarına ilişkin bir webinar düzenleyecek. Türkiye'nin kredi notundaki son gelişmelerin ve bunun Türk bankacılık sektörüne etkilerinin detaylı olarak tartışılacağı webinar, Türkiye saati ile 17.00'da başlayacak.

Yurt içinde beklenen bir veri bulunmuyor.