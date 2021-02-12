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Dolar ve euro güne nasıl başladı?
İstanbul Kapalıçarşı'da 7,0340 liradan alınan dolar, 7,0360 liradan, 8,5310 liradan alınan euro ise 8,5330 liradan satılıyor.
Ekonomi 12.02.2021, 10:04
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Dolar 7,0360 liradan, euro ise 8,5330 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 7,0340 liradan alınan dolar, 7,0360 liradan, 8,5310 liradan alınan euro ise 8,5330 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,02 liradan, euro ise 8,53 liradan satılmıştı.