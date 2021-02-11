Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Doların geçen haftaki hareketliliği vatandaşları merakta bıraktı. Dolar önceki kapanışını 7,0592 liradan yaptı. Dolarda bugün yüzde 0,03 hareketlilik oldu.

DOLAR SATIŞ FİYATI:7,0602 TL

DOLAR ALIŞ FİYATI: 7,0582 TL

Euro önceki kapanışını 8,5721 liradan kapattı. Euro da bugün yüzde 0,22 hareketlilik oldu. Euro ve Sterlin fiyatları koronavirüs teşvik kaynakları, ABD seçimleri gibi küresel piyasalarda yaşanan ekonomik durumlardan etkilenerek güncellenmeye devam ediyor. 11 Şubat 2021 Perşembe euro kaç lira?

EURO SATIŞ FİYATI: 8,5756 TL

EURO ALIŞ FİYATI: 8,5688 TL

İngiliz Sterlini önceki kapanışını 9,7898 liradan kapattı. İngiliz Sterlinin de bugün yüzde 0,28 hareketlilik oldu. Peki 11 Şubat 2021 Perşembe kaç lira?

STERLIN SATIŞ FİYATI: 9,7962 TL

STERLIN ALIŞ FİYATI: 9,7834 TL