Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Haftanın ikinci gününde veri bakımından zayıf bir gün yaşanırken, kripto paralarda Elon Musk’ın rüzgarıyla yukarı yönlü hareketler görülüyor. Yurt içinde Merkez Bankası'nın yatırımcı, ekonomist ve analistlerle düzenleyeceği toplantı ön plana çıkıyor.

Dün haftanın ilk işlem gününde 7,02'lere çekilen fakat gün içerisinde yükselişe geçerek 7,12 seviyelerini gören dolar/TL, 7,07 seviyesinden günü tamamlamıştı. Euro/TL de 8,46 ile 8,57 arasında dalgalandıktan sonra 8,53 seviyesinden günü bitirmişti. Hem dolar/TL hem de euro/TL'de bu sabah dünkü kapanış seviyelerinde yatay hareketler gözleniyor.

08.15 itibarıyla dolar/TL 7,0669, euro/TL 8,5438 seviyesinden işlem gördü.

Haftanın diğer günlerine nazaran veri bakımından daha sakin bir gün yaşanacak. Almanya'da dış ticaret, ABD'de JOLTS açılan iş sayısı öne çıkan veriler olacak.

ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ziyareti sırasında, “Eğer sabırlı olursak 2023 yılına kadar enflasyon yüzde 5 olabilir. Enflasyon düşürmesinde çok kararlıyız.” değerlendirmesi yaptı.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin resesyonun vurduğu ekonomiyi desteklemek için teşviklerini uygulamada tutmaya devam edeceğini, ancak hükümetlerin de harcamaya devam etmelerdi gerektiğini söyledi.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, enflasyonda artış endişelerine rağmen ABD ekonomisinin hala desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ekonominin hala Fed'in maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinden çok uzakta olduğunu belirterek ABD para politikasının "çok uzun süre" destekleyici kalmaya devam edeceğini söyledi.

Goldman Sachs, ABD ekonomisi için büyüme tahminlerini bir kez daha yükseltti. Korona virüs yardım paketinin büyüklüğü konusunda beklentisini 1,1 trilyon dolardan 1,5 trilyon dolar seviyesine çıkaran Goldman Sachs, 2021 yılının ikinci çeyreği için ABD ekonomisinde büyüme beklentisini de yüzde 10'dan 11'e yükseltti.

YURT DIŞI GÜNDEM

ABD'de NFIB Küçük İşletmeler İyimserlik Endeksi (14.00), JOLTS açılan iş sayısı (18.00) ve 3 yıllık tahvil ihalesi sonucu (21.00) takip edilecek.

Almanya'da cari ve ticaret dengesi (10.00) izlenecek.

Salıyı Çarşambaya bağlayan saatlerde MSCI, 2021 ilk dönem endeks revizyonlarını açıklayacak. Yeni endeksler 1 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Baş Ekonomisti Philip R. Lane (18.00) ve St. Louis Fed Başkanı James Bullard, günün konuşması bulunan yetkilileri olacak.

YURT İÇİ GÜNDEM

TÜİK, Aralık 2020 dönemi hayvansal üretim istatistiklerini açıklayacak (10.00).

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), yatırımcı, ekonomist ve analistlerle toplantı düzenleyecek.

CHP, MHP ve İYİ Parti'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.