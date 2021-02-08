Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Yurt içinde önemli bir verinin olmadığı haftanın ilk gününde yurt dışında Almanya sanayi üretimi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması izlenecek.

Üst üste 4. gününe de düşüşle başlayan, son 10 günün 8'ini değer kayıplarıyla tamamlayan dolar/TL, 7 liranın altına doğru hareketini sürdürüyor. Geçen haftanın son işlem gününde 7,02'ye kadar çekildikten sonra 7,06'nın hemen altında haftayı kapatan dolar/TL, yeni haftanın ilk gününde 7,05 civarında değerleniyor. Şubat ayıyla birlikte düşüşünü hızlandıran euro/TL ise cuma günkü kapanışın hafifi altında 8,49-8,50 düzeyinde işlem görüyor.

08.30 itibarıyla dolar/TL 7,0665, euro/TL 8,5141 seviyesinden işlem gördü.

ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Biden yönetiminin ortaya koyduğu 1,9 trilyon dolar büyüklüğündeki teşvik paketinin enflasyona yol açabileceğinin bilincinde olduğunu, ancak risklerin gerçekleşmesi halinde bunlarla başa çıkacak araçlarının olduğunu söyledi.

Yellen, ABD Başkanı Biden'in ortaya koyduğu 1,9 trilyon dolar büyüklüğündeki yeni korona virüs yardım paketinin etkisi ile ABD’de tam istihdama 2022 yılı içinde dönülebileceğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkanı Christine Lagarde, Fransa medyasına yaptığı açıklamada 2021'in bir toparlanma yılı olacağı konusunda güvenlerini koruduklarını söyledi.

İtalya'da bir ulusal mutabakat hükümeti kurmakla görevlendirilen eski ECB Başkanı Mario Draghi siyasi partiler ile yaptığı ilk tur görüşmelerden olumlu sonuçlar aldı.

ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan Donald Trump’ın “kontrol dışı davranışları” nedeniyle istihbarat raporlarına erişimi olmaması gerektiğini söyledi.

Fitch, Japonya'nın kredi notunu 'Negatif' görünüm ile 'A' olarak teyit etti.

İlaç şirketi Sinovac tarafından korona virüse karşı geliştirilen "CoronaVac" aşısına Çin’de "yaygın kullanım onayı" verildi.

YURT İÇİ GÜNDEM

Haftanın ilk günü Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak (10.00).

Hazine ve Maliye Bakanlığı iç borçlanmanın ortalama vadesi, maliyeti ve iç borç çevirme oranlarını duyuracak (17.30).

YURT DIŞI GÜNDEM

Almanya'da sanayi üretimi (10.00), Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güven Endeksi (12.30) yurt dışında öncelikli izlenecek veriler olacak.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) President Christine Lagarde, Avrupa Parlamentosu'nda ECB 2019 yıllık raporu konusunda yapılacak müzakerelere katılacak (19.00).

İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Andrew Bailey, finansal piyasalar regülatörü CEO'su olduğu dönemde yaşanan London Capital & Finance'ın iflası konusunda milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester'ın konuşması da gündemde yer alıyor (20.00).