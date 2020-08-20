Dolar ve Euro'da son durum ne

Dolar TL kuru 20 Ağustos Perşembe günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcıların yakın markajı altında… Özellikle bugün serbest piyasada dolar kuru, Merkez Bankası Para Kurulu toplantısı öncesinde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, bugün dolar ne kadar, kaç TL? İşte, 20 Ağustos güncel dolar TL kuru…

DOLAR NE KADAR, KAÇ TL?

Dolar TL kuru 20 Ağustos Pazartesi günü serbest piyasada dolar TL kuru saat 09.00’da bigpara.com’da kaydedilen verilere göre 7 lira 29 kuruş üzerinden işlem görüyor.

EURO NE KADAR, KAÇ TL?

Euro ne kadar, kaç TL? Saat 09.00’da bigpara.com’da kaydedilen verilere göre euro TL kuru 8 lira 62 kuruş alış ve 8 lira 65 kuruş üzerinden işlem görüyor.

İngiliz Sterlini

9,5416

9,5606

İsviçre Frangı

7,9736

7,9983

Japon Yeni

0,0689

0,0687

Suudi Arabistan Riyali

1,9399

1,9497