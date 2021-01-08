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Dolar ve Euro'da son durum ne?
Dün 7.25 seviyelerine kadar gerileyen dolar kuru, küresel para birimleri karşısında değer kazanmasının ardından TL karşısında yükselişe geçti. Dolar bugüne 7.33 seviyelerinden güne başladı.
Ekonomi 08.01.2021, 10:46
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Dün 7.25 seviyelerine kadar gerileyen dolar kuru, küresel para birimleri karşısında değer kazanmasının ardından TL karşısında yükselişe geçti. Dolar bugüne 7.33 TL seviyelerinden güne başladı.
Dolar küresel para birimleri karşısında değer kazanmasına rağmen uluslararası yatırım bankalarının TL için alım önermesinin etkisiyle TL karşısında değer kaybediyordu.
Euro ise bugüne yüzde 0,26 yükselişle 8,9986 seviyesinden güne başladı.
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