banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Evlenmek isteyen gençlere faizsiz borç desteği
Evlenmek isteyen gençlere faizsiz borç desteği
Resmi Gazetede bugün hangi başlıklar var?
Resmi Gazetede bugün hangi başlıklar var?
Seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı ülkeler listesinde kimler var?
Seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı ülkeler listesinde kimler var?

Dolar ve Euro'da son durum ne?

Dün kapanışa doğru 7,70'in altına gerileyen dolar/TL, haftanın son işlem gününe 7,70 seviyelerinin hemen üzerinde başladı.

Ekonomi 18.12.2020, 09:27
7
Dolar ve Euro'da son durum ne?

Haftaya 7,85'in üzerinde başladıktan sonra üst üste 3 gün gerileyen dolar/TL, dün piyasaların kapanışına doğru 7,70'in altını gördü. Son 3 haftanın en düşük seviyelerine inen dolar/TL, haftanın son gününde de 7,70'in hemen üzerinde değerleniyor. Euro/TL ise 9,44 düzeyinde işlem görüyor.

08.15 itibarıyla dolar/TL 7,7150, euro/TL 9,4421 seviyesinden karşılık buldu. 

Haftanın son gününde yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketi, yurt dışında Almanya Ifo endeksi gündemde ön plana çıkıyor.

ASYA PİYASALARI

Japonya Merkez Bankası(BoJ), faiz oranını değiştirmedi. BoJ, faiz oranının %-0,10 olarak kalmasına karar verildiğini bildirdi. Piyasa beklentisi de faizlerin değişmeyeceği yönündeydi. BoJ, 12 trilyon yen olan yıllık borsa yatırım fonu alım hedefini korurken, Kovid-19’dan etkilenen şirketler için kredi programını 2021 Eylül ayına kadar uzattı.

Japonya'da çekirdek tüketici fiyatları Kasım ayında son 10 yılın en hızlı düşüşünü yaşadı. Pandeminin etkisi ile tüketici fiyatlarında yaşanan bu düşüş deflasyon endişelerinin geri gelmesine yol açtı.

Japon hükümeti, ortaya koyduğu son teşvik paketinin ekonomide toparlanmayı hızlandıracağını öngörerek 2021 mali yılı için ekonomik büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti. 

Çin'de dün 12 yeni korona virüs vakası tespit edildi. Önceki gün 7 yeni vakaya kaydedilmişti.

YURT DIŞI GÜNDEM

Yurt dışında günün en önemli verisi Almanya Ifo endeksi olacak. Ifo iş ortamı endeksinin Aralık'ta 90,7 puandan 90,5 puana ineceği tahmin ediliyor (12.00). 

ABD'de cari işlemler dengesi (16.30), CB öncü göstergeler endeksi (18.00), Kansas City Fed endeksi (19.00) ve Baker Hughes sondaj kule sayısı (21.00) izlenecek.

Rusya Merkez Bankası Faiz kararı da günün takip edilecek gündemi olacak. Bankanın faizde bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

YURT İÇİ GÜNDEM

Piyasalar yurt içinde TCMB'nin beklenti anketi sonuçlarını takip edecek. TCMB'nin bir önceki anketinde yılsonu TÜFE beklentisi yüzde 12,47, 12 ay sonrasının TÜFE beklentisi yüzde 10,77 ve 24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 9,20 olarak açıklanmıştı. Beklenti anketi sonuçları saat 14.30'da açıklanacak.

TCMB uluslararası yatırım pozisyonu ile TOBB kurulan ve kapanan şirketler (10.00) verilerini açıklayacaklar.

TBMM Genel Kurulunda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler ve oylaması yapılacak.

banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 12 26
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 12 23
4. Beşiktaş 11 19
5. Göztepe 12 18
6. Gaziantep FK 11 18
7. Kasımpaşa 12 18
8. Hatayspor 11 18
9. Karagümrük 12 17
10. Malatyaspor 11 16
11. Konyaspor 11 15
12. Başakşehir 12 15
13. Rizespor 11 15
14. Trabzonspor 12 14
15. Antalyaspor 12 14
16. Sivasspor 11 11
17. Gençlerbirliği 11 11
18. Kayserispor 11 10
19. Erzurumspor 12 9
20. Ankaragücü 11 8
21. Denizlispor 11 6
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 13 27
2. Altınordu 14 27
3. Giresunspor 14 26
4. Ankara Keçiörengücü 14 24
5. Samsunspor 14 24
6. Altay 13 23
7. Adana Demirspor 13 22
8. İstanbulspor 12 21
9. Bursaspor 14 20
10. Bandırmaspor 14 15
11. Balıkesirspor 13 15
12. Menemen Belediyespor 13 14
13. Ümraniye 14 14
14. Boluspor 13 13
15. Akhisar Bld.Spor 13 13
16. Adanaspor 10 12
17. Ankaraspor 13 9
18. Eskişehirspor 14 2
Takımlar O P
1. Liverpool 13 28
2. Tottenham 13 25
3. Southampton 13 24
4. Leicester City 13 24
5. Everton 13 23
6. M. United 12 23
7. Chelsea 13 22
8. West Ham 13 21
9. Man City 12 20
10. Wolverhampton 13 20
11. Aston Villa 11 19
12. Crystal Palace 13 18
13. Leeds United 13 17
14. Newcastle 12 17
15. Arsenal 13 14
16. Brighton 13 11
17. Burnley 12 10
18. Fulham 13 9
19. West Bromwich 13 7
20. Sheffield United 13 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 11 26
2. Real Sociedad 14 26
3. Real Madrid 13 26
4. Villarreal 13 22
5. Barcelona 12 20
6. Sevilla 11 19
7. Granada 12 18
8. Cádiz 13 18
9. Celta de Vigo 13 16
10. Real Betis 13 16
11. Eibar 13 15
12. Valencia 13 14
13. Athletic Bilbao 13 14
14. Elche 11 14
15. Deportivo Alaves 13 14
16. Getafe 12 13
17. Real Valladolid 13 13
18. Levante 12 11
19. Huesca 13 11
20. Osasuna 12 11