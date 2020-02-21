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Dolar ve euro bugün ne kadar oldu?

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum...

Dolar ve euro bugün ne kadar oldu?

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum...

21 Şubat 2020 Cuma 12:10
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Dolar ve euro bugün ne kadar oldu?

Merkez Bankası faiz kararı açıklanmadan hemen önce 6,0555 seviyelerinde hareket eden dolar/TL bugün, 6,11 ile mayıs 2019'dan beri en yüksek seviyesini gördü.

Kur, bugün de 6,11'in üzerindeki seyrini sürdürüyor.

Euro/TL ise 6,59'da yer alıyor.

Teknik açıdan dolar/TL için 6,00 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade eden uzmanlar, 6,10 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Uzmanlar bugün yurt içinde sakin bir veri gündeminin olduğunu belirtirken yurt dışında Euro bölgesinde yıllık TÜFE rakamları ile Suriye'ye ilişkin gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.

Gece yarısı kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıklayacak.

Uzmanlar Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu 'BB-', görünümünü ise 'durağan' olarak koruyacağı tahmininde bulundu. 

DOLAR

ALIŞ(TL)

6,1081

SALIŞ(TL)

6,1102

EURO

ALIŞ(TL)

6,5915

SALIŞ(TL)

6,5943

 

STERLİN

ALIŞ(TL)

7,8769

SALIŞ(TL)

7,8819

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