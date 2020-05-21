Dolar Ve Euro bugün ne kadar? 21 Mayıs 2020 Dolar - Euro fiyatları

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 6,7900 liradan, avro 7,4400 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,7880 liradan alınan dolar, 6,7900 liradan satılıyor. 7,4380 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,4400 lira olarak belirlendi.
Dün kapanışta doların satış fiyatı 6,7930 lira, avronun satış fiyatı ise 7,4600 lira olmuştu.
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.35 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 6,7890 6,7900
Avro 7,4400 7,4410
Sterlin 8,2550 8,2750
ANKARA
ABD Doları 6,7600 6,8100
Avro 7,4050 7,4650
Sterlin 8,1980 8,3950