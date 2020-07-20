Dolar ve Euro bugün ne kadar? (20 Temmuz 2020 dolar - euro fiyatları)
Dolar - euro kaç TL? 20 Temmuz 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Küresel piyasalarda, artan corona virüs vakalarının yarattığı endişeler fiyatlamalarda etkili olmaya devam ediyor.
Yurt içinde ise kısa vadeli borç istatistikleri dışında önemli bir veri gündemi bulunmazken dolar/TL 6,85'teki seviyesini koruyor. Euro/TL de 7,84'ten işlem görüyor.
Euro, dolar karşısında 4 ayın zirvesine yakın
Euro, Avrupalı liderlerin üç gündür devam eden müzakerelerde ekonomik kurtarma paketi üzerinde uzlaşıya varacağı beklentisiyle dolar karşısında yaklaşık dört ayın zirvesine yakın seyretti. Euro/dolar paritesi bugün yüzde 0,1 artışla 1,1445 seviyesinde işlem görüyor.
Dolar endeksi, ABD borsa vadeli kontratlarındaki gerilemeye paralel olarak yüzde 0.2 yükselerek 96.157 seviyesine çıktı.
Bu hafta Merkez Bankası'nın yabancı para cinsi zorunlu karşılıkları 3 puan artırmasının etkisi izlenecek. Bunun yanında perşembe günü yine Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı da doların gidişatını etkileyebilecek önemli bir veri. Merkez Bankası son toplantısında faizi değiştirmeyerek 8.25'te bırakmıştı.
Teknik açıdan dolar/TL'de 6,84 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade eden uzmanlar, 6,88'in direnç olarak izleneceğini bildirdi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|33
|69
|2. Trabzonspor
|33
|62
|3. Sivasspor
|33
|60
|4. Beşiktaş
|33
|59
|5. Galatasaray
|33
|55
|6. Alanyaspor
|33
|54
|7. Fenerbahçe
|33
|50
|8. Antalyaspor
|33
|44
|9. Gaziantep FK
|33
|43
|10. Kasımpaşa
|33
|40
|11. Göztepe
|33
|39
|12. Gençlerbirliği
|33
|36
|13. Konyaspor
|33
|36
|14. Denizlispor
|33
|35
|15. Çaykur Rizespor
|33
|35
|16. Malatyaspor
|33
|32
|17. Kayserispor
|33
|32
|18. Ankaragücü
|33
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|36
|93
|2. Man City
|36
|75
|3. Chelsea
|36
|63
|4. Leicester City
|37
|62
|5. M. United
|36
|62
|6. Tottenham
|37
|58
|7. Wolverhampton
|36
|56
|8. Sheffield United
|36
|54
|9. Burnley
|37
|54
|10. Arsenal
|36
|53
|11. Southampton
|37
|49
|12. Everton
|36
|46
|13. Newcastle
|36
|43
|14. Crystal Palace
|36
|42
|15. West Ham
|36
|37
|16. Brighton
|36
|37
|17. Watford
|36
|34
|18. Aston Villa
|36
|31
|19. Bournemouth
|37
|31
|20. Norwich City
|37
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25
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|İkindi
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