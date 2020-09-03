Dolar ve altında son durum ne?

Dolar yeni güne 7.3881'den başladı. Bugün 7.40 seviyesinin aşılıp aşılmayacağına bakılacak. Gözler ağustos ayı enflayonuna çevrilecek

Dolar dün 7.36 lira civarında başladığı günü 7.38'in üzerinde tamamlamıştı. Bu yükseliş doların dünya genelinde son 2 gündür güçlenmesi sonucu yaşandı.

Doların önemli para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi son 2 günde yüzde 1 yükseldi.

STERLİNİN GÖZÜ 10'DA

Dolar yeni güne ise 7.3881'den başladı. Bugn 7.40 seviyesinin aşılıp aşılmayacağına bakılacak.

Euro güne 8.72 liranın üzerinde başlarken. Sterlin ise 9.82'den işlem görüyor.

Bugün TÜİK'in saat 10'da açıklayacağı ağustos ayı enflasyon verileri takip edilecek.

Altın fiyatları 3 Eylül: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Gram altın fiyatları 3 Eylül Perşembe gününe düşüşle başladı. Geçtiğimiz Salı gününe aşağı yönlü seyirle başlayan gram altın fiyatları bugün de değer kaybını sürdürüyor. Bigpara.com’da saat 08.30’da kaydedilen verilere göre gram altın fiyatları 460 lira alış ve 461 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları da tıpkı gram altın fiyatları gibi yeni güne aşağı yönlü seyirle başladı. Serbest piyasada kaydedilen verilere göre çeyrek altın fiyatları serbest piyasada saat 08.30 itibariyle 748 lira alış ve 758 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Altın (ONS)

1.939,10

1.939,53

Cumhuriyet Altını

2.983,90

3.022,40

Yarım Altın

1.492,10

1.520,60