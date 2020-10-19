Dolar ve altında son durum ne?

Dolar/TL 7.95’in, euro/TL ise 9.30’un altındaki seyrine devam ediyor. Yeni haftada piyasaların takip edeceği en önemli veri Merkez Bankası’nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararı olacak.

JEOPOLİTİK ENDİŞELER DEVAM EDİYOR

TL, önceki hafta gelişmekte olan ülke para birimlerinden kuvvetli şeklide negatif ayrışırken bu ayrışmada jeopolitik endişeler ana belirleyici olmuştu.

Jeopolitik gelişmeler arasında AB ile tansiyonun yeniden artması endişesi, Azerbaycan-Ermenistan gerilimi ve S-400 hava savunma sistemleri konusunda devam eden süreç yer alıyor. Bu endişeler hala devam ediyor.

FONLAMA MALİYETİ YÜZDE 7.4'ÜN ALTINA KADAR İNMİŞTİ

TCMB'nin devam eden sıkılaştırma adımları ise piyasalardaki en önemli destek unsuru olmaya devam ediyor. Bankanın piyasaya uyguladığı fonlamanın son maliyetini gösteren ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yüzde 12.20’nin üzerinde.

Fonlama maliyeti temmuz ortasında yüzde 7.4'ün altına kadar inmişti. Bu da 500 baz puana yakın sıkılaştırma uygulandığı anlamına geliyor. Fonlama maliyeti bu hafta ilk kez mevcut enflasyonun üzerine çıktı.

TCMB'nin politika faizi yüzde 10.25, faiz koridorunun üst bandı yüzde 11.75, geç likidite penceresi faiz oranı ise yüzde 13.25 seviyesinde bulunuyor. Enflasyon ise Eylül'de yüzde 11.75 seviyesinde.

Verilere göre, TCMB sıkılaştırmasını artık faiz koridorunun üst bandı (yüzde 11.75) ile GLP (yüzde 13.25) arasında şekillendiriyor. Sıkılaştırma gittikçe yüzde 13.25'e doğru yaklaşıyor.TL’deki değer kaybı belirginleştikçe piyasadaki beklentiler artık faiz artışına neredeyse tamamen dönmüş durumda. Goldman Sachs 300 baz puanı bu hafta olmak üzere yıl sonuna kadar 675 baz puan daha faiz artışı bekliyor. Kuruluş bu hafta yüzde 14 seviyesindeki yıl sonu politika faizi beklentisini yüzde 17’ye çekti.

MEVDUAT SAHİPLERİNİN TERCİHLERİNE YANSIMADI

Piyasa faizlerindeki yükseliş ise henüz mevduat sahiplerinin döviz veya TL tutma tercihlerine yansımış durumda değil. Geçen perşembe günü yayımlanan verilere göre yurt içi yerleşiklerin döviz ve altın mevduatı yaklaşık 500 milyon dolar artış kaydetti.

Yurt dışı yatırımcıların Hazine tahvili portföyünde TCMB faiz kararının ardından görülen 479 milyon dolar artış ise tersine döndü. Verilere göre yurt dışı yerleşiklerin portföyü geçen hafta 350 milyon dolar azaldı.

Sokakta herkes “Dolar, borsa, altın ne olur?” diye birbirine soruyor. İşte finansal kuruluşlardan uzman kişilerin hazırladığı teknik analiz notları:

DOLAR

İnfo Yatırım tarafından hazırlanan notta dolar/TL’nin, geçen hafta 7,90-7,96 bölgesinde hareket ettiği hatırlatıldı. Risklerdeki artışın, gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında zayıf bir performans sergilemesini sağladığı belirtilen notta, “TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyetinin yüzde 12'yi aşması reel getiri anlamında kısmen avantaj sağlasa da içerideki jeopolitik riskler özellikle de S-400 testleri ile ilgili gelebilecek haber akışı dolar/TL'de direnç seviyelerinin zorlanmasında etkili oldu. Dolar/TL'de 7,96 direnç seviyesinin kırılması durumunda 8,00 hedef haline gelmesi beklenirken, 7,91 destek seviyesinin aşağı kırılması 7,87 seviyesini destek haline getirebilir.” denildi.

Ikon Menkul tarafından hazırlanan analizde dolar kurunun geçen hafta 7.9579 direnç bölgesini kırma denemelerinde başarılı olamadığı, haftanın son işlem gününde satışla karşılaştığı ve 7.9000 bandına doğru çekildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

Teknik açıdan bakıldığında, siyah yükselen trend çizgisini aşağı kıran paritede 7.8961, 7.8380 ve mavi yükselen kanalın alt bandı sonraki destek bölgeleri olarak izlenebilir. Olası yukarı yönelimlerde ise kademeli olarak 7.9300, 7.9579 ve 8.0000 seviyeleri direnç bölgeleri olarak takip edilebilir.

ALTIN

ÜNLÜ & Co/DAHA tarafından hazırlanan analizde ons altının 1.900 dolar sınırında işlem gördüğü belirtildi. “Altının ons fiyatı 1.900 doların üzerinde anlamlı bir momentum kazanmakta zorlansa da gerek önde gelen merkez bankalarının gevşek para politikalarının gerekse artması beklenen mali desteklerin lehte bir tablo çizdiğini söylemek mümkün.” denilen analizde, “Diğer taraftan giderek yaklaşan ABD başkanlık seçimi ise oluşabilecek potansiyel belirsizliğe karşı pozisyonları artırabileceği için altına yönelimi destekleyen bir sebep olarak çalışabilir. Doların dirençli kalmaya devam ediyor olması ise altını limitleyen en önemli unsur olarak çalışıyor. Bu noktada tersi de geçerli olmakla birlikte dolar endeksi daha fazla destek bulmakta zorlandıkça bunun ons altına pozitif yansımaları olduğunu görebiliriz. Teknik açıdan ise yukarıda 1.920 ve 1.935 dolar, aşağıda 1.900 ve 1.883 dolar seviyelerini izlemeye devam ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Ikon Menkul tarafından hazırlanan bilgi notunda ise şu ifadelere yer verildi: Ons altında mavi yükselen trend çizgisinden başlayan yukarı yönlü toparlanma siyah alçalan trend çizgisi ile sınırlı kaldı. Geçtiğimiz hafta bu bölgeden gelen satışlarla gerileme kaydeden değerli madende düşüş eğiliminin sürmesi halinde 1.890, 1.872 ve mavi yükselen trend çizgisi ilk destek bölgeleri olarak izlenebilir. Olası yukarı yönelimlerde ise 1.914 seviyesini ve siyah alçalan trend çizgisini direnç bölgeleri olarak takip ediyor olacağız.

BORSA

Şeker Yatırım tarafından hazırlanan BİST100 notunda endeksin orta vadeli düşüş trendini yukarı yönde kırarken, gün içinde 1.187, kısa vadede 1.177 üzerinde tutundukça 1.206 ara direnç olmak üzere tarihi zirve seviyeleri olan 1.236-1.245 aralığına doğru yükselişini devam ettirmesinin beklendiği belirtilerek şöyle denildi:

Endeksin 1.187 altında geri dönmesi ve kapanış yapması durumunda ise bir boğa tuzağı oluşarak kâr satışlarının ilk hedef 1.177 olmak üzere güçlenmesi beklenir. Bu seviye altında ise kısa vadeli yükseliş trendinin sonlanarak endeksin 1.155'lere doğru düşüşünü devam ettirmesi beklenir. Gün içinde 1.187'lere gerileme trade amaçlı alım fırsatı, 1.206 ve üzerine yükselişler ise trade amaçlı satış fırsatı olarak takip edilebilir. Teknik göstergelerdeki genel pozitif eğilim geri çekilmeler olsa da yükselişin devam edeceğine işaret etmektedir.

QNB Finansbank tarafından hazırlanan analizde ise, BIST100 endeksinde 1185 seviyesinin destek haline geldiği belirtilirken, 1197 direncinin aşılmasıyla birlikte 1203 direncine doğru yükseliş eğiliminin gün içinde devam edebileceği ve endekste olumlu teknik görünümün koruduğu ifade edildi.