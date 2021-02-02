Dolar ve altında düşüş sürüyor

Dolar/TL’de düşüş yüzde 1’i aştı. Parite 7,12 seviyesinde işlem görüyor. Bunun etkisiyle iç piyasada gram altın 422 liraya geriledi.

Güne 7,18 düzeyinde başlayan dolar/TL yüzde 1’i aşan düşüşle 7,12’ye geriledi. Dolar kurundaki düşüşe bağlı olarak iç piyasada gram altın fiyatında gerileme görüldü. 24 ayar gram altın 422 liraya inerken çeyrek altın 692 liraya düştü.

Dolar kurunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın geçtiğimiz hafta perşembe günü yaptığı Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısında verdiği şahin mesajlar sonrası başlayan gerileme hareketi sürerken; Türk Lirası sene başından beri sürdürdüğü, gelişmekle olan ülke para birimleri karşısındaki pozitif ayrışmasını bugün de devam ettiriyor. Dolar fiyatları bugün içerisinde 7.09 TL seviyesine kadar gerileyerek 6 Ağustos 2020 tarihinden beri en düşük seviyeyi görürken; saat 11.31 itibarıyla 7.1135 TL seviyesinde hareket etti.

EURO 5 AYIN DİBİNİ GÖRDÜ

Euro fiyatları gün içerisinde en düşük 8.5692 TL'yi görerek 24 Ağustos 2020 tarihinden beri en düşük seviyeye geriledi. Euro kuru, şu dakikalarda ise 8.5972 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 9.7495 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar fiyatları dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.17 TL seviyesinde bulunurken; yeni işlem gününe 7.18 TL seviyesinden başlamıştı.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.90 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.69 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.02 oranında düşüşle 90.96 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2070 seviyelerinde hareket ediyor.