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Dolar ve altın güne düşüşle başladı

9 ayın en yüksek seviyesini gören dolar/TL, 6.10 seviyesinin altına geriledi. Euro/TL ise 6.57 seviyesinde işlem görüyor. Haftaya rekorla başlayan altının gram fiyatı 324 liradan alıcı buluyor.

Dolar ve altın güne düşüşle başladı

9 ayın en yüksek seviyesini gören dolar/TL, 6.10 seviyesinin altına geriledi. Euro/TL ise 6.57 seviyesinde işlem görüyor. Haftaya rekorla başlayan altının gram fiyatı 324 liradan alıcı buluyor.

25 Şubat 2020 Salı 10:06
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Dolar ve altın güne düşüşle başladı

Dolar dün gün içinde 6,16 seviyelerine kadar yükselen dolar/TL, bugüne 6,12 seviyelerinde başladı. Kur şu dakikalarda 6,08'de işlem görüyor.

Euro/TL de geçen hafta 6,61'e çıkmasının ardından bu sabah 6,57'de seyrini sürdürüyor.

Suriye'deki muhaliflerin İdlib'in güneyinde operasyon başlattıkları haberiyle geçen hafta dolardaki yükseliş hızlanmıştı.

Bugün saat 18.00'de TCMB Başkanı Murat Uysal'ın, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantısı'nda yapacağı konuşmanın piyasaların odağında yer aldığını ifade eden uzmanlar, Uysal'ın konuşmasında, gelecek dönem para politikalarına ilişkin ipuçların aranacağını söyledi.

Uzmanlar, corona virüs salgınını ve Suriye'ye ilişkin haber akışı ile Almanya'nın büyüme verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de ise 6,10-6,15 bandının öne çıktığını söyledi.

ALTIN FİYATLARI

Altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel dün 333,70 lira ile 7 yılın zirvesinde bulunarak haftaya rekorla başlayan, altının gram fiyatı, 25 Şubat 2020'de 324 lira seviyelerinde yer alıyor.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 544 lira, Cumhuriyet altını da 2.235 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün Asya piyasalarında son 7 yılın en yüksek seviyesi olan 1.685 dolar seviyesini görmesi sonrasında yeni güne, 1.648,91 dolar seviyesinde başladı. 

Uzmanlar, bugün yurt içinde ve yurt dışında sakin bir veri gündemi olduğunu belirtirken Çin'deki corona virüs salgınının başta Güney Kore, İtalya ve İran olmak üzere farklı ülkelerde de etkisini artırmasıyla düşen risk iştahı, güvenli liman varlıklara olan talebi artırdı.

Virüs salgınına bağlı olarak küresel ekonomik büyümeye yönelik beklentilerin aşağı yönlü revize edilmesiyle petrol fiyatlarında yüzde 2,7'lik düşüşün kaydedildiğini aktaran analistler, dolar talebinin güçlü kalmasına rağmen altının ons fiyatındaki yükselişin devam ettiğini belirtti.

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