Dolar tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı

Dolar lira karşısında tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşarak 7.48 TL'yi aştı.

Dolar geçtiğimiz hafta 7.37 TL seviyelerinden enflasyon ve büyüme rakamlarının açıklanmasının ardından yükselişe geçmişti. Geçtiğimiz hafta 7.44 TL’ye kadar yükselen dolar bu haftanın ilk günü 7.45 TL’yi, dün ise 7.46 TL’yi görmüştü.

Bu sabah 7.4541 TL ile açılan dolar 7.4819 TL seviyesine kadar yükselerek yeni rekorunu kırdı.

Euro 8.82 TL'den işlem görürken sterlin ise 9.81 TL'den alıcı buluyor.