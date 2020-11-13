Dolar, TL karşısında değer kaybetmeyi sürdürüyor

Geçtiğimiz hafta sonu Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alınarak, yerine Naci Ağbal atanmıştı. Ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istifasını duyurdu ve yerine Lütfi Elvan getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çarşamba günü Ak Parti Grup toplantısında yaptığı Yeni Merkez Bankası Başkanı ve Hazine Bakanının atacakları her adımda yanında olacaklarını ve yatırım ortamının iyileştirilmesi için her türlü önlemi alacağı "Yeni Ekonomik Dönem" başlayacağını açıklaması piyasalarda olumlu karşılandı.

ABD’nin seçilmiş yeni Başkanı Joe Biden’ın Diplomasi Danışmanı Michael Carpenter, Türkiye ile ilgili ilişkilere yönelik yaptığı açıklamada, "Türkiye’yi köşeye sıkıştırmak veya yaptırımlar yoluyla ekonomisini çökertmek arayışında değiliz" dedi.

Bütün bu açıklamalar Dolar/TL'de hızlı bir düşüşe neden oldu.

Piyasalarda Merkez Bankasının gelecek hafta perşembe günü yapacağı toplantısından yüksek bir faYENİ iz indirimi beklentisi de düşüşe destek verdi.

Geçtiğimiz haftayı 8,5193 seviyesinden kapatan Dolar/TL, haftanın son işlem gününün ilk saatlerinde 7,70 seviyesinde seyrediyor.

Günün bu seviyelerde kapanması durumunda Dolar/TL'de haftalık düşüş yüzde 9,5-10,0 arasında olacak. Bugün görülen en düşük seviye olan 7,6628 seviyesi civarında kapanılması durumunda ise düşüş yüzde 10’un üzerine çıkacak.

Dolar/TL dün 7,6888 seviyesinden kapanmıştı.