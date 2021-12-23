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Dolar, son bir ayın en düşük seviyesinde

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sisteminin açıklanmasıyla düşüşe geçen dolar, 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesini gördü.

Ekonomi 23.12.2021, 17:37
Dolar, son bir ayın en düşük seviyesinde

Doların 18 lirayı aşması sonrası hükümetten gelen "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sistemi kurun ateşini iyiden iyiye düşürdü. Yeni sistemin açıklanmasının öncesinde 18,40'la rekor kıran dolar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sistemi açıklamasıyla 11 lira seviyelerine kadar geriledikten sonra 12,50'de dengelenmişti. Sistemin uygulamaya konulması ve detaylarının belli olmasıyla düşüşünü sürdüren dolar, 10,23 ile son bir ayın en düşük seviyesini gördü.

Saat 16.05 itibarıyla dolar 11,15'ten, euro 12,66'dan işlem görürken, altının gram fiyatı ise 648 liradan satılıyor.

16 KASIM'DA 10,04 SEVİYESİNDEYDİ

Dolar kuru en son 16 Kasım tarihinde 10,04 TL düzeyinde işlem görmüştü. O tarihten itibaren sürekli yükselen kur, 20 Aralık tarihinde de 18,40'la tarihi zirveye çıkmıştı.

DOLARIN BİR AYLIK GRAFİĞİ

Hafta başında Dolar/TL 18 seviyesinin üzerindeki tarihi zirvesindeyken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, döviz karşısındaki kayıplarını koruyacak mevduat sisteminin hayata geçirileceğini duyurdu. Hazine'nin TL mevduat hesaplara ilişkin açıklamasının ardından TCMB de dövizden TL mevduata geçişi destekleyen bir dizi önlem açıkladı. Açıklamanın ardından Dolar/TL'de başlayan gerileme hafta boyunca sürdü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni sistemin adını "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" olarak açıkladı. Hazine'nin açıkladığı ürün, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak ve yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak. Ayrıca bu mevduat ürününe stopaj da uygulanmayacak.

TCMB'nin açıkladığı ise dolar, euro ve sterlin cinsi yabancı hesapların TL vadeli hesaba dönüşmesi halinde fon sahiplerine destek sağlayacağını, TL'ye dönüşümde dövizin TCMB tarafından satın alınacağını açıkladı. Böylece TCMB ilgili adımın kullanılmasıyla oldukça düşük tutarda olan kendine ait rezervlerini artırma imkanı elde edebilecek.

TCMB sisteminde sadece dövizden TL'ye dönüşte destek sağlandı, katılım bankacılığı da gözetildi.

Merkez Bankası ayrıca ihracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla, ihale yoluyla ve BİST VİOP'ta TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirileceğini de açıkladı.

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