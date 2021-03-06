Dolar neden yükseliyor?

Fed Başkanı Jerome Powell'ın Wall Street Journal (WSJ) webinarında yaptığı açıklamalar kurlarda yükselişe neden oldu. Yurtiçi piyasa kapanışında 7.40-7.42 aralığında seyreden dolar/TL açıklamanın ardında 7.58 ile Aralık ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Bir süre 7.55'in üzerinde seyreden Dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın fiyat istikrarını vurguladığı yazısının yayımlanmasıyla 7.48'e geriledi ancak akşamüstü yeniden 7.50'nin üzerine tırmandı.7.55 seviyesinin üstünü gördü. Hafta sonuna da 7.50-55 fiyat aralığında girin dolar yükseliş eğilimini sürdürüyor. Dolardaki yükselişin nedenlerini Habertürk’ten Selim Karahan derledi.

Özellikle son 2 haftada 10 yıllık tahvil getirilerindeki dalgalanmalar piyasalarda zaman zaman büyük satışlara yol açtı. En önemli beklenti Fed'in varlık alımlarını uzun vadeli tahvillere yayması yönünde bir işaret verilmesiydi. 2011'de Operation Twist ismiyle bilinen benzer bir hamle gelmişti. Bu hamleyle Fed uzun vadelilerde alım yaparak kısa vadeli ve uzun vadeli tahvil getirilerini birbirlerine yaklaştırmıştı. Ancak Powell herhangi bir politika değişikliği sinyali vermedi. Bunun sonucu olarak 10 yıllık tahvil faizlerinde hızlı bir artış yaşandı.

ABD'de Başkan Joe Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık yeni destek paketi ve beklenen normalleşme adımlarıyla enflasyonun yükselmesi bekleniyor. Korona virüste en çok vaka ve ölümün yaşandığı ülke olan ABD'de Beyaz Saray mayıs sonuna kadar ülkedeki her yetişkini aşılayacak kadar aşıya sahip olunacağını söyledi. Yapılacak yardımlar ve birkaç ay içinde normale dönülecek olması harcamalarda büyük ihtimalle hızlı bir artışa yol açacak ve bu da fiyat artışlarını yani enflasyonu beraberinde getirecek. Bu sebeple Fed'in artan enflasyona göre aksiyon alması düşünülüyordu. Ancak Powell gelişmelerin belki gelecek yıl enflasyonda artışa sebep olacağını, fiyatlardaki yükselişin ise kalıcı olmayacağını belirtti. Yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşmak için ise daha süre olduğunu sözlerine ekledi. Ocak 2021'de yıllık enflasyon yüzde 1.4 açıklandı.

ABD TAHVİL GETİRİLERİ KURU NEDEN ETKİLİYOR?

ABD tahvillerinin getirilerindeki yükselmesi getiri arayışıyla Türkiye'nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkelere paralarını park eden yatırımcıların bu ülkelerden çıkışına yol açıyor. Tabii bu davranışta tek başına tahvil faizi etkili değil. Herhangi bir salgın hastalık, politik gerginlik veya kriz olmadığı dönemlerde küresel yatırımcıların risk toleransı daha yüksek olur. Ancak içinde bulunduğumuz koşullar 'paranın' normalden daha ürkek olmasına neden oluyor. Dolayısıyla Türkiye gibi daha riskli görülen ülkelerin varlıklarından ani çıkışlar olabiliyor.DOLARDAKİ YÜKSELİŞ TÜRKİYE'YE ÖZEL Mİ?

Hayır değil. Dünkü açıklamanın ardından doların 6 ana para birimi karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi 3 ayın zirvesine yükseldi. Gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında dolar halihazırda risk iştahındaki düşüşle yaklaşık 10 gündür yükselişteydi. Powell'ın açıklamasıyla bu yükseliş hızlandı.