Dolar neden yükseliyor?

Döviz cephesinde bir süredir yaşanan dalgalanma devam ediyor. Merkez Bankası’nın 200 baz puan faiz artırım sonrası 7.20 liraya kadar gerileyen dolar Merkez Bankası Başkanı’nın değiştirilmesiyle yönünü yukarı çevirdi. Bugün ABD tahvillerindeki yükselişin de etkisiyle yükselişi ivme kazan dolar öğlen saatlerinde yüzde 3 oranında artarak 8.50 liraya kadar çıktı. TL yılbaşından bugüne yüzde 10'nun üzerinde değer kaybına uğradı. Dolar geçen yıl Kasım ayında 8.56 lira ile zirvesini görmüştü. ABD 10 yıl vadeli Hazine kâğıdının getirisi bugün Ocak 2020'den bu yana gerilen en yüksek seviyeye çıktı. 10 yıl vadeli Hazine kâğıdında dün yüzde 1,70 seviyelerinde olan getiri 1,776'yı gördü. Dolar endeksi de 4,5 ayın zirvesi olan 93 seviyesini aştı.

Para Politikası Kurulu (PPK) üyesi olan Murat Çetinkaya'nın TCMB başkan yardımcılığı görevinden alınarak yerine Mustafa Duman'ın atanmasının ardından TL satış baskısında kalırken, korona virüs vaka sayılarındaki artış sonucu kısıtlamaların sıkılaştırılması ve doların küresel çapta değer kazancı da değer kaybında etkili oldu. Euro/TL ise 9,93'e kadar yükseliş kaydetti. Euro ise geçen yıl Kasım ayında 10 lirayı görmüştü

HEDGE FONUN BATMASI ENDİŞEYE NEDEN OLDU

Dolar, ayrıca Archegos Capital adlı bir hedge fonun iflasının borsanın geneline yayılmasından endişe eden yatırımcıların dolara yönelmeleriyle de destek buldu.

Dolar, Asya'daki işlemlerde geçen yıl Mart ayından beri ulaşamadığı 110 yen seviyesine çıktı ve 2016 sonlarından beri olan aylık en iyi performansını görmeye doğru gidiyor.