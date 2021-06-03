Dolar ne kadar oldu? TL en fazla değer kaybeden para birimi oldu

Dolar/TL kuru perşembe günü 0,4 yükselişle 8,62 seviyesine tırmanırken hafta başından bu yana yüzde 0,7 yukarıda bulunuyor.

ABD dolarının önde gelen on para birimine karşı performansını ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi, Salı günü yüzde 0,2 yükselişle 1.117 seviyesinden 1.119 seviyesine yükseldi. 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi ise yüzde 1 baz puan artış gösterdi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; Türk lirası perşembe günü yüzde 0,4 değer kaybıyla dolar karşısında en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi oldu.

Türkiye'den sonra ise ikinci sırada yüzde 0,31 değer kaybıyla Güney Afrika randı yer aldı.

ÜRETİCİ ENFLASYONU İLE TÜKETİCİ ENFLASYONU ARASINDAKİ MAKASTA REKOR SEVİYE

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilerde Mayıs ayında tüketici fiyatlarının bir önceki aya göre yüzde 0,89 artış kaydetti. Çekirdek enflasyon da yüzde 16,99 oldu.

Mayıs ayında tüketici fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,59 arttı.

Mayıs'ta üretici fiyatlarındaki yükseliş ivmesi ise devam etti. Mayıs'ta üretici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38,33 arttı. Aylık bazda artış ise yüzde 3,92 oldu.

Üretici enflasyonu ile tüketici enflasyonu arasındaki makas Mayıs ayında 21,74 puanla rekor seviyeye yükseldi.