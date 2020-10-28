Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda neler oluyor?

Dolar/TL, Merkez Bankası’nın (TCMB) beklentilerin aksine politika faizini sabit tutup sıkılaştırmayı faiz koridorunu genişleterek yapması ve jeopolitik endişelerle 8.2145’e kadar yükselerek yeni tarihi zirvede seyrediyor.

TL’de benzer para birimlerinden negatif ayrışma ile birlikte görülen değer kaybı üzerinde etkili unsurların arasına son günlerde jeopolitik gelişmelerle AB ve ABD ile gerilimin artabileceği endişeleri de eklenmiş durumda. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hafta sonu ABD’ye “yaptırımın neyse geç kalma yap” söyleminin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a Müslümanlara karşı tavrı konusunda zihinsel tedaviye ihtiyacı olduğunu söylemini tekrarladı.

Erdoğan dün Fransız mallarına yönelik boykot çağrısı da yaptı. TCMB’nin likidite adımları sonucunda gecelik faizler %14.5’e yaklaşmış durumda. Ancak kurda önemli bir psikolojik seviye olan 8’in aşılması ardından hem lokal hem de yabancı yatırımcıların henüz TL’de iyimser bir seyir öngörmemesi endişeleri daha da artırıyor.

Ekonomi yönetimi bir süredir benimsediği rekabetçi TL söylemi ile birlikte sıcak para olarak nitelendirilen ve Türkiye’nin cari açığını uzun yıllar finanse eden fonlama tipi bilinçli olarak azaltılırken, doğrudan yatırımların ise payının artması isteniyor.

BDDK aktif rasyosu hesabına bir yıldan uzun vadeli YP ve sendikasyon kredilerini ekledi. Tera Yatırım’dan Enver Erkan, “…kaynakları reel sektör kredisine çevirmesi zorlaşacak olan bankaların, diğer bankalara verdiği sendikasyonların da hesaba dahil edilmesi rasyoyu tutturmalarını kolaylaştıracaktır. Birçok banka hali hazırda %90 oranını sağlıyor, bu nedenle marjinal etkisi az olacaktır” dedi.

ENFLASYON SUNUMU BEKLENİYOR

Piyasalarda 3.5 gün işlem gerçekleşecek kısa haftanın en önemli gelişmesi ise TCMB’nin bugün gerçekleştireceği enflasyon raporu sunumu olacak. TCMB’nin yılın son enflasyon raporunda %8.9 seviyesindeki yıl sonu enflasyon tahminini YEP ile uyumlu olarak %10.5 civarına revize etmesi bekleniyor.

Daha yüksek revizyonlar da beklentiler dahilinde. YEP’te 2021 enflasyon tahmini %8 seviyesinde bulunurken TCMB’nin 2021 için yukarı yönlü revize edilmesi beklenen tahmini %6.2 seviyesinde. TCMB geçen hafta politika faizini sabit tutmasına karşın likidite sıkılaştırma adımlarının üst sınırını belirleyen geç likidite penceresini (GLP) 150 baz puan artışla %14.75’e yükseltti.

TCMB’nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün itibarıyla %12.92 seviyesinde. Temmuz ortasından beri 500 baz puanın üzerinde sıkılaştırmaya gidildi. Ancak süreç TL’de belirgin bir iyimserlik yaratamadı. Bankacılar Türkiye’den aralıksız çıkış yapan yabancı yatırımcıların TCMB ve takiben diğer ekonomi kuruluşlarının aynı bir önceki PPK sonrası olduğu gibi atabileceği normalleşme adımlarıyla tarihi düşük seviyelerdeki pozisyonlarını yeniden gözden geçirebileceğini düşünüyorlardı.

Ancak PPK’nın beklentilerden oldukça uzak adımı sonrası bunun tam aksi oldu. Yabancı yatırımcılar TCMB’nin politikaları ve piyasa beklentilerini yönetebilme kabiliyeti sorguluyorlar. Bankacılar bir diğer taraftan ise TCMB kararının ekonomi yönetiminin rekabetçi TL söylemiyle uyumuna dikkat çekiyorlar. Ekonomi yönetiminin TL’nin rekabetçi olmasını istemesi TL’de belirgin değer kazancının tercih edilmediğini gösteriyor.

Ancak bu süreç yabancı yatırımcıların portföylerinde sert azalışları da beraberinde getiriyor. Aynı şekilde bu politikalar kamunun 2019’dan beri 120 milyar doların üzerinde döviz arzı nedeniyle gerileyen rezervlere yönelik soru işaretlerini de artırıyor.

Sokakta herkes “Dolar, borsa, altın ne olur?” diye birbirine soruyor. İşte finansal kuruluşlardan uzman kişilerin hazırladığı teknik analiz notları:

BORSA

Yapı Kredi Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizinde 1,190 trend desteğini aşağı kırarak 22 Eylül tarihinde başladığı yukarı hareketini tamamlayan BIST 100 Endeksi’nde, kısa vadeli aşağı hareket devam ettiği belirtildi.

Piyasaların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bugün yarım, yarın tam gün kapalı olacağı belirtilen notta, “Dün oluşan seans içi tepki denemelerinin zayııf kaldığını gözlemlediğimiz piyasada, yukarı ataklarda 1,175 seviyesi direnç konumunu sürdürüyor. 1,175 altındaki seyrin ise piyasada aşağı baskının devamını getirebileceğini göz önünde bulunduruyoruz. Bu durumda endeksin aşağı hareketini ilk etapta 1,225 olmak üzere, 1,111 ve 1,100 desteklerini hedefleyebilecek realizasyon sürecinin devamını getirebilir.” ifadeleri kullanıldı.

QNB Finansbank tarafından hazırlanan borsa analizinde endeksin azalan küresel iştahı ve TL'deki volatilite nedeniyle kısmi satıcılı bir başlangıç beklendiği belirtilerek, “Endekste yükseliş çabaları bu aşamada tepki olarak değerlendirilebilir. 1143 ve 1129 destekler, 1160 ise direnç olarak izlenebilir.” denildi.

DOLAR

Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan dolar notunda, “Teknik olarak incelediğimizde, kurun 8,19 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Gelebilecek alımlar ile birlikte kurdaki eğilimin yukarı yönlü hareketine devam etmesi durumunda 8,21, 8,23 ve 8,26 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Gelebilecek olası satışlar ile kurdaki eğilimin aşağı yönlü hareketinde ise 8,17, 8,15 ve 8,12 destek seviyeleri takip edilebilir.” ifadeleri kullanıldı.

Ikon Menkul tarafından hazırlanan dolar/TL analizinde, “Dolar/TL paritesi 7.9525 seviyesini yukarı yönde aştıktan sonra yükselişine devam etti ve dün 8.20 seviyesi görüldü. Bu haliyle yükseliş trendini birlikte takip ettiğimiz 8 günlük ortalamayı izlemeye devam ediyoruz. Olası düşüşlerde 8 günlük ortalamayı destek hattı olarak takip edeceğiz. Haftalık ana destek olarak ise 7.8888 desteğine denk gelen 21 günlük ortalama oldukça önemli. Destekler: 8.0900 – 8.0310 – 7.9875 – 7.9525, dirençler: 8.2045 – 8.3300 – 8.4630” denildi.

QNB Finansbank tarafından hazırlanan analizde ise, “Gelişmekte olan ülke para birimleri değer kaybetme eğilimi gösterirken, TL görece negatif bir seyir izliyor. 8,20 direncine ulaşan dolar kurunda 8,00 destek seviyesi olarak takip edilebilir.” ifadelerine yer verildi.

ALTIN

Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan analize göre teknik olarak incelendiğinde, ons altının 1907 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği belirtildi. Azalan talep ile ons altında aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda sırası ile 1900,1893 ve 1886 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleri olarak belirtilirken, “Olası bir yukarı yönlü harekette ise 1912, 1920 ve 1928 direnç seviyeleri kısa vadede takip edilebilir.” denildi.

Ikon Menkul tarafından hazırlanan bilgi notunda şu ifadelere yer verildi:

Ons Altın dün 1900 dolar seviyesi üzerinde hafif tepki verdi. Ancak bu tepki ile direnç bölgesi olarak takip ettiğimiz 50 günlük ortalamaya yaklaşamadı. Olası tepkilerde 50 günlük ortalamanın kırılıp kırılamamasını izlemeye devam ediyoruz. 50 günlük ortalama üzerinde pozitif eğilim güç kazanabilir.

Olası düşüşlerde ise yaklaşık 10 işlem günü boyunca destek olarak çalışan 1900 desteğinin günlük mum ile kırılıp kırılamayacağını izliyor olacağız. Dolayısıyla yukarıda 50 günlük ortalama ile aşağıda

1900 desteği arasındaki bölge şimdilik nötr gözükmekte.