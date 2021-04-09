Dolar ne kadar oldu? İşte son gelişmeler...

Küresel piyasalarda ABD dolarının zayıfladığı haftanın genelinde, Dolar/TL kuru 8,15 civarında sıkıştı. Gün içerisinde aşağı ya da yukarı yönlü hareketlense de kapanışlar 8,10-8,15 bandının dışına çıkmadı. Haftanın son işlem gününde de benzer bir seyir yaşanıyor. Sabah saatleri itibarıyla dolar/TL, 8,13-8,14 seviyelerinden işlem görürken; euro/TL 9,70'in altında değerleniyor.

Haftanın son günü yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Beklenti Anketi, yurt dışında Almanya sanayi üretimi ve ABD üretici fiyatları takip edilecek.

ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "istikrarı bozan askeri modernizasyon çabaları" iddiasıyla 7 Çinli süper bilgisayar şirketinin kara listeye alındığı duyuruldu.

Amerikan yayın kuruluşu CNN'e konuşan ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Ukrayna'ya destek için önümüzdeki haftalarda Karadeniz'e savaş gemileri göndermeyi düşündüklerini söyledi.

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisine desteği azaltmanın çok uzağında olduklarının sinyalini verdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Biden yönetiminin araçlar ve bilgisayarlar gibi bir dizi cihazda kullanılan yarıiletkenlerde devam eden arz yetersizliğini çözmeye çok fazla odaklandığını söyledi.

Minneapolis Fed Başkanı Heel Kashkari, COVID-19'a neden olan virüsün varyantlarının ABD ekonomisinde toparlanma için en büyük tehdit olduğunu söyledi.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, pandemi net bir şekilde sona erene kadar Fed'in politikada değişiklikleri konuşmaması gerektiğini söyledi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, ekonomiyi desteklemek için bu ay açıklayacakları yeni teşvik paketinin muhtemelen 32 milyar eurodan daha büyük olacağını söyledi.

Çin'de Mart ayında gerek tüketici gerekse üretici fiyatları analist beklentilerini üzerinde artış gösterdi.

YURT İÇİ GÜNDEM

Merkez Bankası Beklenti Anketi sonuçları piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Merkez Bankasının bir önceki anketinde yılsonu tüketici fiyatları beklentisi yüzde 11,54 olarak açıklanmıştı (10.00).

TÜİK dış ticaret endekslerini açıklayacak (10.00).

YURT DIŞI GÜNDEM

Almanya'da sanayi üretimi, dış ticaret ve cari işlemler dengesi verileri aynı saatte gelecek (09.00).

ABD'de üretici fiyatları (15.30), toptan stoklar (17.00) ve Baker Hughes sondaj kule sayıları (20.00) verileri bulunuyor.

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan konuşma yapacak (17.00).