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Dolar ne kadar oldu? Günlük döviz kurları...

Dolar fiyatları, yeni güne 6.68 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.24 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.69 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.25 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar ne kadar oldu? Günlük döviz kurları...

Dolar fiyatları, yeni güne 6.68 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.24 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.69 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.25 TL seviyelerinde bulunuyor.

03 Nisan 2020 Cuma 10:05
2006 Okunma
Dolar ne kadar oldu? Günlük döviz kurları...

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.61 TL seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe 6.68 TL seviyesinden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.6075 TL seviyesini görürken; en yüksek ise 6.6925 TL seviyesini gördü. Dolar fiyatları, saat 09.30 itibarıyla 6.6914 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.2588 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.2549 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.2896 TL seviyesinde işlem görüyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.13 düşüşle 100.31 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0833 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.94 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.34 seviyesinde bulunuyor.

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