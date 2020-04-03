Dolar ne kadar oldu? Günlük döviz kurları...

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.61 TL seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe 6.68 TL seviyesinden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.6075 TL seviyesini görürken; en yüksek ise 6.6925 TL seviyesini gördü. Dolar fiyatları, saat 09.30 itibarıyla 6.6914 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.2588 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.2549 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.2896 TL seviyesinde işlem görüyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.13 düşüşle 100.31 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0833 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.94 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.34 seviyesinde bulunuyor.