Dolar ne kadar oldu?

Merkez Bankası'nın (TCMB) sürpriz faiz artışı, BDDK'nın swap kısıtlamaları ve aktif rasyosunu gevşetme adımlarının ardından dün mevduatta stopaj yıl sonuna kadar düşürüldü. Ayrıca dün altın ve döviz işlemlerinden alınan banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) de %1'den binde 2'ye indirildi.

Yerli yatırımcı için TL'yi daha cazip ve yabancı yatırımcı için daha Türkiye'yi daha güvenilir bir piyasa kılması açısından piyasalarda bu adımlar bekleniyordu.

ABD ekonomisi, corona virüsünden kaynaklanan aksamalar nedeniyle ikinci çeyrekte en az 73 yılın en sert daralmasını kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre GSYH ikinci çeyrekte %31.7 daralmadan %31.4 daralmaya revize edildi. Bu düşüş hükümetin 1947’de verileri izlemeye başlamasından bu yana GSYH’deki en büyük düşüş. ABD ekonomisinin daha önce ikinci çeyrekte %31.7 oranında daraldığı bildirilmişti.