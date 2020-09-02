Dolar ne kadar oldu?

TCMB yaklaşık 1 aydır piyasaya verdiği faizi, geleneksel yöntemli repo ihaleleri ile gerçekleştirdiği sıkılaştırma adımlarıyla yükseltirken, ortalama fonlama maliyeti dün ilk kez yükselmek yerine sabit kaldı.

Sıkılaştırma adımlarıyla 4 Ağustos’tan bu yana aralıksız artış kaydeden fonlama maliyeti 16 Temmuz’da politika faizinin 90 baz puan altında yani %7.34’de bulunuyordu.

Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün itibarıyla bir önceki güne göre 1 aydan beri ilk kez sabit kalarak %10.15 oldu. Bu verilere göre TCMB 300 baz puana yakın sıkılaştırma yapmış oldu.

TCMB’nin son birkaç günde gerçekleştirdiği geleneksel repo ihalelerinde faizlerin önce %11’in altına ardından da %10’a doğru gerilemesi piyasalarda sıkılaştırmanın bu seviyelerde son bulup bulmayacağı sorusunu gündeme getirdi. TCMB dün geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama %10.11 basit faizle 10 milyar TL verdi.