Dolar ne kadar oldu?
Dolar/TL 7.35 etrafında dar bantta ancak genel olarak yukarı yönlü dalgalı bir seyir izlerken piyasalarda TCMB'nin ortalama fonlama maliyetinin 1 aydan beri ilk kez artmaması ardından sıkılaştırma adımlarında sona gelinip gelinmediğini izliyor. Öte yandan piyasada Yunanistan ile yeraltı kaynakları nedeniyle yaşanan gerilim ile birlikte AB ile ilişkiler de takip ediliyor. Euro/dolar paritesi dün 1.2014 dolar ile Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyesine yükseldikten sonra geriledi. Dolar/TL'nin nispeten yatay seyrine karşın paritedeki yükseliş ile euro/TL dün 8.84 ile tarihi zirvesini gördü.
TCMB yaklaşık 1 aydır piyasaya verdiği faizi, geleneksel yöntemli repo ihaleleri ile gerçekleştirdiği sıkılaştırma adımlarıyla yükseltirken, ortalama fonlama maliyeti dün ilk kez yükselmek yerine sabit kaldı.
Sıkılaştırma adımlarıyla 4 Ağustos’tan bu yana aralıksız artış kaydeden fonlama maliyeti 16 Temmuz’da politika faizinin 90 baz puan altında yani %7.34’de bulunuyordu.
Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün itibarıyla bir önceki güne göre 1 aydan beri ilk kez sabit kalarak %10.15 oldu. Bu verilere göre TCMB 300 baz puana yakın sıkılaştırma yapmış oldu.
TCMB’nin son birkaç günde gerçekleştirdiği geleneksel repo ihalelerinde faizlerin önce %11’in altına ardından da %10’a doğru gerilemesi piyasalarda sıkılaştırmanın bu seviyelerde son bulup bulmayacağı sorusunu gündeme getirdi. TCMB dün geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama %10.11 basit faizle 10 milyar TL verdi.
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