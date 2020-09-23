Dolar ne kadar oldu? 23 Eylül euro ve dolar kuru

Ekonomi çevreleri yarınki Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına kilitlenmiş durumda… Faizlerle ilgili alınacak kararın beklendiği toplantı öncesinde ise gözler dolar TL kuru ve euro TL kuru başta olmak üzere döviz kurlarındaki son duruma çevrildi. Peki, bugün dolar ne kadar, kaç TL? Euro ne kadar, kaç TL? İşte, serbest piyasada güncel euro ve dolar TL kuru…

DOLAR NE KADAR, KAÇ TL?

Geçtiğimiz haftayı 7 lira 55 kuruş seviyesinden kapatan dolar TL yeni haftaya da yukarı yönlü seyirle başladı ve 7 lira 60 kuruşun üzerini gördü. Saat 09.00’da bigpara.com’da kaydedilen verilere göre dolar 7 lira 65 kuruş alış ve 7 lira 67 kuruş satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

EURO TL KURU NE KADAR?

Güne 9 TL sınırında başlayan euro TL kuru bigpara.com’da saat 09.00’da kaydedilen verilere göre 8 lira 95 kuruştan işlem görüyor.

Diğer bazı döviz kurları ise şu şekilde:

İngiliz Sterlini

9,7425

9,7675

İsviçre Frangı

8,3158

8,3473

Suudi Arabistan Riyali

2,0365

2,0467

Norveç Kronu

0,8137

0,8186