Dolar ne kadar oldu? 23 Eylül euro ve dolar kuru
Dolar ne kadar, kaç TL? 23 Eylül Pazartesi günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar günün ilk saatleriyle birlikte bu sorunun cevabını merak edip araştırıyor. Hemen belirtelim ki Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun yarın alacağı faiz kararı öncesinde gözler dolar TL kuruna çevrilmiş durumda. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL? İşte döviz kurlarında son durum…
Ekonomi çevreleri yarınki Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına kilitlenmiş durumda… Faizlerle ilgili alınacak kararın beklendiği toplantı öncesinde ise gözler dolar TL kuru ve euro TL kuru başta olmak üzere döviz kurlarındaki son duruma çevrildi. Peki, bugün dolar ne kadar, kaç TL? Euro ne kadar, kaç TL? İşte, serbest piyasada güncel euro ve dolar TL kuru…
DOLAR NE KADAR, KAÇ TL?
Geçtiğimiz haftayı 7 lira 55 kuruş seviyesinden kapatan dolar TL yeni haftaya da yukarı yönlü seyirle başladı ve 7 lira 60 kuruşun üzerini gördü. Saat 09.00’da bigpara.com’da kaydedilen verilere göre dolar 7 lira 65 kuruş alış ve 7 lira 67 kuruş satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
EURO TL KURU NE KADAR?
Güne 9 TL sınırında başlayan euro TL kuru bigpara.com’da saat 09.00’da kaydedilen verilere göre 8 lira 95 kuruştan işlem görüyor.
Diğer bazı döviz kurları ise şu şekilde:
İngiliz Sterlini
9,7425
9,7675
İsviçre Frangı
8,3158
8,3473
Suudi Arabistan Riyali
2,0365
2,0467
Norveç Kronu
0,8137
0,8186
|İmsak
|05:20
|Güneş
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|Öğle
|13:01
|İkindi
|16:25
|Akşam
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|Yatsı
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|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Göztepe
|2
|4
|4. Karagümrük
|2
|4
|5. Beşiktaş
|2
|4
|6. Hatayspor
|2
|4
|7. Antalyaspor
|2
|4
|8. Fenerbahçe
|2
|4
|9. Kasımpaşa
|2
|3
|10. Sivasspor
|2
|3
|11. Erzurumspor
|2
|3
|12. Kayserispor
|2
|3
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Gaziantep FK
|2
|1
|15. Trabzonspor
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Malatyaspor
|2
|1
|18. Denizlispor
|2
|1
|19. Çaykur Rizespor
|2
|0
|20. Ankaragücü
|1
|0
|21. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|2
|6
|2. Tuzlaspor
|2
|4
|3. Samsunspor
|2
|4
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Adanaspor
|2
|4
|6. Balıkesirspor
|2
|3
|7. Bursaspor
|2
|3
|8. Altınordu
|2
|3
|9. Bandırmaspor
|2
|3
|10. İstanbulspor
|2
|3
|11. Ankaraspor
|2
|3
|12. Ümraniye
|2
|3
|13. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|14. Altay
|2
|1
|15. Boluspor
|2
|1
|16. Eskişehirspor
|2
|1
|17. Giresunspor
|2
|1
|18. Menemen Belediyespor
|2
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|2
|6
|2. Everton
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|2
|6
|6. Tottenham
|2
|3
|7. Wolverhampton
|1
|3
|8. Brighton
|2
|3
|9. Aston Villa
|1
|3
|10. Leeds United
|2
|3
|11. Chelsea
|2
|3
|12. Newcastle
|2
|3
|13. Man City
|0
|0
|14. Burnley
|1
|0
|15. M. United
|1
|0
|16. West Ham
|2
|0
|17. Sheffield United
|2
|0
|18. Fulham
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Villarreal
|2
|4
|4. Celta de Vigo
|2
|4
|5. Valencia
|2
|3
|6. Osasuna
|2
|3
|7. Getafe
|1
|3
|8. Cádiz
|2
|3
|9. Real Sociedad
|2
|2
|10. Real Madrid
|1
|1
|11. Eibar
|2
|1
|12. Huesca
|2
|1
|13. Real Valladolid
|2
|1
|14. Atletico Madrid
|0
|0
|15. Barcelona
|0
|0
|16. Elche
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0