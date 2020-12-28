Dolar ne kadar oldu?

Küresel yatırımcılar piyasadan yeni yıl öncesi büyük ölçüde çekilirken yeni pozisyon alma istekliliği önümüzdeki yılın ilk günlerine kalacak olmasıyla hacimlerin düşük kalması bekleniyor.

TCMB politika faizini 200 baz puan artışla beklentilerin üzerine çekip yüzde 17’ye yükseltirken para politikasında sıkı duruşun, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar kararlılıkla sürdürüleceğine dikkat çekti.

Dolar/TL hafta başında küresel piyasalardaki dalgalanmaya paralel 7.63-7.7350 bandında dalgalandı. Ancak TL benzer para birimlerine göre TCMB’den yeni sıkılaştırma beklentileriyle ve petrol fiyatlarındaki düşüşle pozitif ayrışmıştı.

Bankacılar BDDK’nın taksit sınırlamaları gibi para politikasında sıkılaştırmayı tamamlayıcı adımlarının faiz artışının etkinliğini artıracağına dikkat çekti. Benzer şekilde sigara vergi indirimleri de enflasyona yaklaşık 50 baz puan destek olacak. Bazı bankacılar TCMB’nin politika faizinin 2021 için tepe noktasına ulaşmış olduğunu düşünüyorlar.