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Dolar ne kadar oldu?

İngiltere'nin birçok kısmının kapatılmasına neden olan yeni corona virüsü dalgasına yönelik endişelerle küresel piyasalarda belirgin bir riskten kaçış görülürken, dolar/TL de sınırlı yükseldi.

Ekonomi 21.12.2020, 10:10
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Dolar ne kadar oldu?

Türkiye, İngiltere’de tespit edilen yayılma hızı daha yüksek corona virüsü nedeniyle bu ülke ve Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika’dan uçuşların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Küresel piyasalarda dolar, birçok ülkenin Covid-19 tecrit uygulamalarını sıkılaştırmasının artından yatırımcıların güvenli gördükleri dolara yönelmeleri sonucu değer kazandı.

Riskten kaçış ABD’li siyasetçilerin 900 milyar dolar değerinde corona virüsü yardım paketi üzerinde uzlaşıya vardığı açıklamasını da gölgede bıraktı. Paketin bugün oylanması bekleniyor.

Dolar endeksi Perşembe günü Nisan 2018’den beri ilk kez 89.723 seviyesine geriledikten sonra bugün %0.2 artışla 90.461’e yükseldi.

Bankacılar bugün piyasalarda corona virüsüne ilişkin gelişmeler ve küresel borsalardaki seyrin iç piyasada da belirleyici olabileceğini belirtiyorlar.

FAİZ KARARI PERŞEMBE GÜNÜ

Bankacılar haftanın en önemli gündeminin ise perşembe günü sonuçları açıklanacak TCMB faiz kararı olacağını belirtiyor.

Reuters anketine göre TCMB’nin önümüzdeki hafta gerçekleştireceği yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında sıkılaştırmaya devam ederek politika faizini 150 baz puan arttırması bekleniyor.

Reuters anketine katılan 18 kurumun tamamı politika faizinde artış bekliyor. Tahminlerin medyan beklentisi politika faizinin %15 ten %16.50’ye arttıracağı yönünde. Artış tahminleri ise 75 ila 200 baz puan arasında değişiyor.

Goldman Sachs bu hafta sonu yayımladığı raporunda TCMB’den 200 baz puan faiz artışı ile politika faizini yüzde 17’ye yükselteceğini öngördü.

RİSK PRİMLERİ 320 BAZ PUANA KADAR DÜŞTÜ

Deniz Yatırım’dan Orkun Gödek, “Global piyasalarda Christmas tatillerinin başlayacağı yeni haftada fiyatlamalar cephesi sanılan ölçekte sakin gerçekleşmiyor. Asya seansındaki satıcılı seyir Avrupa hisse senedi endekslerine ait vadelilerde %2’ye yakın satış baskısı kurarken, ABD cephesi ise kendisine has haber akışı ile nispeten daha dengeli” dedi ve ekledi:

“Dolar/TL işlemlerinde azalan ülke risk primi ve atılan normalleşme adımlarının etkili olmasının ardından ek negatif yeni bir başlık doğmadıkça TL lehine pozisyonlanmanın devam etmesini bekliyoruz. Teknik açıdan 7.64-7.54 destek, 7.77/78-7.86 ise direnç olarak izlenebilir.”

Türkiye’nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) ise ekonomi yönetimindeki değişim öncesi işlem gördüğü 570 puandan 320 baz puana kadar düşmüş durumda. Bu seviyeler Mart ayından beri en düşük seviyeler.

BORSA

Yapı Kredi Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizde kısa vadeli yükseliş trendi içerisindeki güçlü seyrini sürdüren piyasada, geçtiğimiz hafta 1,410 direncinin altında yatay bir seyir hakim olduğu belirtildi.

Alternatif piyasalardaki olumlu seyrin desteklediği yukarı hareket kapsamında, haftalık periyotta yüzde 2.74 oranında değer artışı gerçekleştiği hatırlatılan analizde, “Yukarı hareketini sürdürme eğilimiyle haftaya başlayacak olan piyasada, seans içerisinde 1,410 seviyesini aşma denemelerini yakından izlemeyi sürdürüyoruz.

Endeksin yukarı ataklarında yeniden güç kazanabilmesi için 1,410 direncinin aşılması gerekiyor. Bu durumda  1,450 ve 1,475 seviyelerini hedefleyecek yukarı hareket etkisini sürdürecektir.

Şu aşamada kısa vadeli yükseliş potansiyelini koruyan piyasada, 1,375 üzerindeki hareketler piyasadaki alım eğilimini desteklemeyi sürdürecektir.

Bu nedenle piyasada 1,375 ara desteğinin aynı zamanda yükseliş yönündeki pozisyonlar için stop loss noktası olarak alınmasını öneriyoruz. Altındaki seyri ise 1,350 hedefiyle düzeltme sinyali olarak değerlendireceğiz. ” ifadeleri kullanıldı.

DOLAR

Ikon Menkul tarafından hazırlanan teknik analizde şöyle denildi:

Geçtiğimiz hafta düşüş eğilimi içerisinde olan ve 7.84 seviyelerinden 7.60 seviyelerine kadar düşüş kaydeden dolar/TL yeni haftaya 7.66 seviyelerinde başladı.

Teknik açıdan bakıldığında 100 günlük ortalaması(mavi renkli) altına kıran parite siyah yükselen trend çizgisi üzerinde seyrediyor.

Bu bölge altına salınımlarda 7.6100 ve 7.5000 seviyeleri destek bölgeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü olası tepkilerde 100 günlük ortalaması üzerine yönelimlerde 7.7555 ve 7.8345 seviyeleri direnç oluşturabilir.

ALTIN

Dinamik Menkul tarafından hazırlanan analizde Asya seansındaki negatif seyirle beraber haftaya hafif satıcılı başlayan altının, 1873 destek seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam ettiği belirtilirken, “Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışına devam ettiği müddetçe yükseliş tekrar gündeme gelebilir.

Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1904 olacaktır. Aksi halde, bu seviyeyi kırması durumunda 1854 ve 1829 desteklerini takip ediyor olacağız.” ifadelerine yer verildi.

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