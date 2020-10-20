Dolar ne kadar oldu?

Hazine ihalelerinin izleneceği güne Dolar/TL 7,88 seviyesinden başladı. Euro/TL 9,28 seviyesinden işlem görüyor.

Hazine, 2 yıllık sabit kuponlu ve 7 yıllık değişken faizli tahvil ihaleleri düzenleyecek.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 75 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 9 bin 371’e yükseldiğini açıkladı.

Çin Merkez Bankası gösterge konumundaki temel kredi faiz oranını (LPR) beklendiği gibi değiştirmeyerek yüzde 3,85 seviyesinde tuttu. Banka, LPR'yi son 6 aydır değiştirmiyor.

Çin'de ortalama yeni konut fiyatları Eylül ayında da arttı, ancak bu artış Ağustos ayına göre daha yavaş bir hızla gerçekleşti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin sözcüsü Drew Hammill, Pelosi ile ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin arasında yapılan telefon görüşmesinde yeni korona virüs yardım paketi konusundaki farlılıkların azaltıldığını bildirdi.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, Cumhuriyetçi senatörler tarafından hazırlanan yeni korona virüs teşvik paketini bu hafta Senato'da oylayacaklarını söyledi.

ABD Senatosu Azınlık Lideri Chuck Schumer, Senato'nun Cumhuiyetçi üyeleri tarafından getirilen 500 milyar dolar büyüklüğündeki korona virüs yardım paketinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Almanya Merkez Bankası Başkanı (Bundesbank) ve ECB üyesi Jens Weidmann, Avrupa ülkelerinin korona virüs salgınını yarattığı şokun üstesinden gelmek için ortaklaşa borçlanmalarının tek seferlik bir durum olması gerektiğini, büyük ölçekli borçlanmanın endişe verici olduğunu söyledi.

Kanada, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ABD ile olan sınırını 21 Kasım tarihine kadar zorunlu olmayan seyahatlere kapalı tutacak.

İspanya’da korona virüs salgınında 3 bin 750’si son 24 saatte olmak üzere son 3 günde 37 bin 889 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 974 bin 449’a yükseldi.

Fransa’da korona virüs salgınında son 24 saatte 13 bin 243 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 910 bin 277’ye ulaştı.

Almanya'da son 24 saatte 6 bin 868 korona virüs vakası tespit edildi.

ABD'de son 24 saatte 60 bin 463 yeni korona virüs vakası tespit edildi.

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, korona virüs salgınında ikinci dalganın önüne geçmek için 6 hafta sürecek karantina tedbirleri uygulayacaklarını bildirdi.

TÜİK yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak(10.00).

Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim brüt borç ve alacak stoku verileri açıklayacak (17.30).

ABD'de konut başlangıçları, Philadelphia Fed imalat dışı aktivite endeksi (15.30), Redbook perakende satışlar (15.55), API petrol stok verileri (23.30) izlenecek.

Macaristan Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (15.00).

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, Avam Kamarası'nda soruları yanıtlayacak (13.30).

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, "Detroit Ekonomi Kulübü: Pandeminin Etkisi ve ABD Ekonomisinin Geleceği" sanal etkinliğinde mevcut ekonomik koşullar ve para politikası hakkında konuşacak (20.00).

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Komisyon'un 2021 çalışma programını sunmak için AB Parlamentosunda konuşacak.