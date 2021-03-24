Dolar ne kadar? Euro kaç lira?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,96 seviyesinde işlem görüyor.

Dün, en düşük 7,6990 en yüksek 7,9631 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,8 değer kazancıyla 7,9442'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 7,9620'den işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 9,4410'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 10,9165'ten satılıyor.

Dolar endeksi yatay bir seyirle 92,4 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi bir önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,1837 seviyesinde dengelendi.

Analistler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresinde yapacağı açıklamalar ile ABD'de Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıktığını söyledi.