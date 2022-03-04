Dolar kurunda son durum ne?

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 14.10 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 14.13 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 14.0910 TL seviyesini, en yüksek ise 14.3480 TL seviyesini görürken; kur saat 10:06 itibarıyla 14.1449 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15.8270 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15.6037 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18.9034 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.24 oranında yükselişle 98.01 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1018 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24.50 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23.04 seviyesinde bulunuyor.