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Dolar kurunda son durum

Dolar fiyatları, yeni güne 6.16 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 6.73 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.15 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.73 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kurunda son durum

Dolar fiyatları, yeni güne 6.16 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 6.73 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.15 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.73 TL seviyelerinde bulunuyor.

27 Şubat 2020 Perşembe 10:15
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Dolar kurunda son durum

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.15 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 6.16 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 6.1506 TL seviyesini görürken; en yüksek 6.1669 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, saat 09.55 itibarıyla 6.1652 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları aynı dakikalarda 6.7315 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.9760 TL seviyesinde işlem görüyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.20 yükselişle 99.10 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0867 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.47 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.78 seviyesinde bulunuyor.

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