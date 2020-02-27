Dolar kurunda son durum

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.15 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 6.16 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 6.1506 TL seviyesini görürken; en yüksek 6.1669 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, saat 09.55 itibarıyla 6.1652 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları aynı dakikalarda 6.7315 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.9760 TL seviyesinde işlem görüyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.20 yükselişle 99.10 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0867 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.47 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.78 seviyesinde bulunuyor.