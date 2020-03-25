Dolar kurunda bugün

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.47 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 6.44 TL seviyesinde başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.4057 TL seviyesini görürken; en yüksek 6.4969 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, saat 09.49 itibarıyla 6.4346 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.0149 TL'yi görerek şu dakikalarda 6.9569 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 7.6112 TL seviyesinde işlem görüyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.52 düşüşle 101.51 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0810 seviyelerinde bulunuyor.10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.26 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.11 seviyesinde bulunuyor.