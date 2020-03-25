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Dolar kurunda bugün

durum25.3.2020Dolar fiyatları, yeni güne 6.44 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 6.93 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.43 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.95 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kurunda bugün

durum25.3.2020Dolar fiyatları, yeni güne 6.44 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 6.93 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.43 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.95 TL seviyelerinde bulunuyor.

25 Mart 2020 Çarşamba 10:24
2015 Okunma
Dolar kurunda bugün

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.47 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 6.44 TL seviyesinde başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.4057 TL seviyesini görürken; en yüksek 6.4969 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, saat 09.49 itibarıyla 6.4346 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.0149 TL'yi görerek şu dakikalarda 6.9569 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 7.6112 TL seviyesinde işlem görüyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.52 düşüşle 101.51 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0810 seviyelerinde bulunuyor.10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.26 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.11 seviyesinde bulunuyor.

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