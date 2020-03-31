Dolar kurunda bugün...

Dün güne 6.47 seviyesinde başlayan dolar/TL, doların tüm dünyada güçlenmesine paralel olarak 6.57'nin üzerine tırmandı. Dün doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi yüzde 0.5 yükseldi. Bunun yanında ilk çeyreğin sonuna gelmemiz sebebiyle kurumsal dolar talebinde de artış yaşandı.



Halihazırda koronavirüs salgını sebebiyle doların grafiği yukarı yönlü seyrine devam ediyor. Dünya genelinde koronavirüse yakalananların sayısı 780 bini, virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı ise 37 bini aştı. ABD 164 binle dünyada en fazla koronavirüs vakasına rastlanan ülke olurken, bu durum ABD varlıklarına olan ilgiyi azaltmıyor.

ABD'DEN TARİHİ PAKET

ABD varlıklarına olan bu ilgide ABD Başkanı Donald Trump'ın son imzayı atarak hayata geçirdiği 2.2 trilyon dolarlık ekonomik tedbir paketi etkili oldu.

Dolar/TL yeni güne bu gelişmelerin gölgesinde 6.5832'den başladı. Bugün koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeler takip edilmeye devam ediyor.