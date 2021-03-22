Dolar kuru ne kadar oldu?



İşte dolar kurundaki güncel alış ve satış fiyatı… DOLAR NE KADAR OLDU? Asya borsalarının erken saatlerde açılmasının ardından Dolar/TL paritesinde hareketlilik yaşandığı gözlemlendi. Bloomberg'e göre, saat 00.30 itibarı ile Asya borsalarında dolar kuru 8.30 TL'den işlem görüyor.