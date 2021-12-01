Dolar kuru bugün ne kadar?

Euro/TL ise 15,72 ile rekor tazeledikten sonra bugün 15,28-15,30 bandından işlem görüyor.

FAİZ MESAJI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk olduğu TRT yayınında düşük faiz politikası temelli yeni ekonomi modelinin hedeflerini anlattı.

Erdoğan, "Faiz sebep, enflasyon neticedir. Faizi şu anda düşürüyoruz ve enflasyonun da inşallah düştüğünü hep birlikte göreceğiz" dedi.

Bugün açıklanacak İstanbul enflasyonu piyasaların ajandasındaki en önemli gündem maddesi olacak. Global piyasalarda Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri gün boyu takip edilecek.

Haftanın geri kalanında TCMB'nin perşembe günü yapacağı yatırımcı toplantısı ve cuma açıklanacak kasım ayı enflasyonu izlenecek.

Dün gece rekor üstüne rekor kıran piyasalarda son durum ise şöyle...

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 13,56 TL'den, Euro 15,41 TL'den, Sterlin ise 18,13 TL'den işlem görüyor.

Dolar, ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'in 'Enflasyon arttı varlık alımlarını kısacağız' açıklamasından sonra yükselişe geçip 13,47 kuruşa gelerek rekor kırmıştı.

Altın ve gümüş

Onsu 1.779 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 769/776, çeyrek altın 1.244/1.275, Cumhuriyet altını ise 5.121/5.195 TL alış/satış fiyatıyla fiyatlanıyor.

Kripto para piyasaları

Bitcoin 57 bin 119 dolardan, Ethereum ise 4 bin 735 dolardan işlem görüyor.

Erdoğan'dan faiz mesajı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk olduğu TRT yayınında düşük faiz politikası temelli yeni ekonomi modelinin hedeflerini anlattı.

2023 seçimleri öncesinde faiz, enflasyon ve kurda düşüş olacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, şu ifadelere yer verdi:

"Zengini zengin yapan modern faizciliktir. Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar.

Kur-faiz spekülasyonu ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu spekülasyonu ancak biz engelleriz.

Yüksek faiz için kısa vadede ülkeye giren fonlar var. Bu dövizi düşürebilir ama bizim için ideal değildir. Yükselen kuru düşürmek için her seferinde daha fazla faiz vermek gerekir.

Kur-faiz-enflasyon sarmalında yaşamayacağız. Büyümeyi istikrarsız hale getirmelerine müsaade etmeyeceğiz ve biz bu sarmaldan çıkacağız."