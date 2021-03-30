Dolar kuru bugün ne kadar?

Dolar kuru, TCMB'de yaşanan yönetim değişikliği sonrası yukarı yönlü hareketine haftanın 2. işlem gününde de devam ediyor.

Haftaya 8,07'den başlayan dolar/TL bu sabah 8,37 seviyesine kadar yükselmesinin ardından 8,33'lerde seyrediyor. Euro/TL ise 9,80'lerde değerleniyor.

TCMB'de Başkan Kavcıoğlu'ndan sonra ikinci üst düzey atama yapılırken 2. Başkan Çetinkaya'nın yerine Morgan Stanley Menkul Değerler Genel Müdürü Mustafa Duman atandı.

Geçen hafta yüzde 1,75'i test eden ve yüzde 1,62 seviyelerinde dengelenen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, ivme kazanan yükselişiyle yeniden yüzde 1,75'e çıktı. Dolar endeksi ise 93,0 ile Kasım 2020'den beri gördüğü en yüksek seviyeyi gördü. Euro/dolar paritesi de bir önceki kapanışın hemen altında 1,1763 seviyesinde dengelendi.



Uzmanlar, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında artan vaka sayıları nedeniyle sıkılaştırılan tedbirler ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin Türk lirası varlıkları üzerinde baskıya neden olduğunu söyledi.

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündemin odağında olduğunu belirten uzmanlar, yurt dışında Almanya'da enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündemi ile Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva'ın konuşmasının takip edileceğini aktardı.