Dolar kuru bugün ne kadar? 20 Mayıs 2020 Dolar - Euro fiyatları

Dün yurt içinde piyasalar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kapalıyken 15 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesi olan 6,75'i test eden dolar/TL, yeni güne 6,77 seviyelerinde başladı.

Euro/TL ise 7,40'tan işlem görüyor.

PİYASALARIN GÖZÜ MB'NİN FAİZ KARARINDA

Yurt içinde piyasalar yarın gerçekleşecek Merkez Bankası'nın Para Politikaları Kurulu'na odaklandı. Ekonomistler, özellikle, dolar/TL'nin tarihi seviyesini gördükten sonra toparlanması, TCMB'nin enflasyon toplantısında belirttiği öngörüler faiz indirim ihtimalini güçlendirdiğini söyledi.

TL'deki toparlanmaya dikkati çeken uzmanlar, faiz indirim ihtimalinin güçlendiğini ifade ederek indirimin 50-100 baz puan civarında olacağı öngörüsünde bulundu.

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını ve karantina tedbirlerinin gevşetilmesine ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,79 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.